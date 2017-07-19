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В южных районах Волгограда на выходные отключат воду Печать
Волгоград
19.07.2017 15:59

В южных районах Волгограда на выходные отключат воду

В связи с модернизацией насосных станции в трех районах города ограничат подачу воды.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе «Концессий водоснабжения», подачу холодной воды ограничат в Кировском районе, в доканальной части Красноармейского района. Также без воды останутся жители Советского района, за исключением Тулака и поселка Горьковский.

Ограничение связано с плановой модернизацией на очистных сооружениях Кировского района. Насосы остановят с 22:00 21 июля до 16:00 23 июля.

«Концессии» сообщают, что для местных жителей будет организован подвоз воды по графику, с которым вскоре можно будет ознакомиться на сайте ресурсоснабжающей организации.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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