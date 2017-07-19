В южных районах Волгограда на выходные отключат воду

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе «Концессий водоснабжения», подачу холодной воды ограничат в Кировском районе, в доканальной части Красноармейского района. Также без воды останутся жители Советского района, за исключением Тулака и поселка Горьковский.

Ограничение связано с плановой модернизацией на очистных сооружениях Кировского района. Насосы остановят с 22:00 21 июля до 16:00 23 июля.

«Концессии» сообщают, что для местных жителей будет организован подвоз воды по графику, с которым вскоре можно будет ознакомиться на сайте ресурсоснабжающей организации.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress