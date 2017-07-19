ГУП «Заря» не оставляет попыток купить иномарку за два миллиона

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», заявка на поставку дорогой иномарки была размещена сегодня, 19 июля, на официальном портале госзакупок.

Так, согласно опубликованной документации, сотрудники сельхозпредприятия планируют купить за 1 миллион 959 тысяч рублей турбодизельный кроссовер с трехзонной системой климат-контроля.

Согласно техническому заданию закупки, машина должна иметь объем двигателя не менее 1,9 л, автоматическую коробку передач, систему бесключевого доступа, передние и задние парктроники и даже омыватель фар, а также противоугонную систему, систему распознавания усталости водителя, аудиосистему с 8 колонками и систему ЭРА ГЛОНАСС.

Указано, что планируется купить автомобиль 2017 года выпуска.

Стоит напомнить, что недавно ГУП «Заря» уже размещало заявку на покупку дорогого автомобиля. Однако после публикации этой информации в СМИ, закупка была отменена.

Добавим, что некоторое время назад ГУП «Заря» попадало в поле зрения СМИ в связи с крупным коррупционным скандалом.

Бывший начальник предприятия Сергей Еремин был осужден на 5 лет лишения свободы за махинации с купли-продажей хвойных насаждений в Кировском районе. Общий ущерб государству тогда составил 62 миллиона рублей.

После того, как новость получила общественный резонанс, от занимаемых должностей были освобождены генеральный директор ГУП ВОСХП «Заря» Владимир Токарев, его первый заместитель и заместитель по сбыту и реализации.

Полина Макарова

ИА "СоцИнформБюро"