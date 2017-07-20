В регионе оштрафовали кальянные



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, за шесть месяцев специалисты ведомства проверили 47 объектов торговли, общественного питания и пищевой промышленности на предмет соблюдения требований антитабачного законодательства.

В 36 случаях инспекторы обнаружили нарушения. В основном они были связаны с розничной продажей сигарет на расстоянии менее ста метров от школ, а также отсутствием знаков о запрете курения и наличием отдельных помещений для курильщиков. По всем случаям составлены административные протоколы. Сумма штрафов превысила 219 тысяч рублей. В одном случае Роспотребнадзор ограничился предупреждением, по двум другим проверкам были поданы иски в суд.

В числе нарушителей оказались и три кальянные, которые находились в многоквартирных домах.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress