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В регионе оштрафовали кальянные Печать
Волгоград
20.07.2017 10:15

В регионе оштрафовали кальянные

Роспотребнадзор нашел нарушения в трех кальянных Волгоградской области.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Роспотребнадзора по региону, за шесть месяцев специалисты ведомства проверили 47 объектов торговли, общественного питания и пищевой промышленности на предмет соблюдения требований антитабачного законодательства.

В 36 случаях инспекторы обнаружили нарушения. В основном они были связаны с розничной продажей сигарет на расстоянии менее ста метров от школ, а также отсутствием знаков о запрете курения и наличием отдельных помещений для курильщиков. По всем случаям составлены административные протоколы. Сумма штрафов превысила 219 тысяч рублей. В одном случае Роспотребнадзор ограничился предупреждением, по двум другим проверкам были поданы иски в суд.

В числе нарушителей оказались и три кальянные, которые находились в многоквартирных домах.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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