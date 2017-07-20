Движение по выделенке в Волгограде: штраф и прочие нюансы
В Волгограде в понедельник, 10 июля, вступила в силу новая схема движения на проспекте Ленина. С сег....
В Волгограде глава города в электронном виде отчитался о работе гордумы
19 июля в ходе заседания гордумы Андрей Косолапов без доклада отчитался о работе представительного о....
|В регионе оштрафовали кальянные
|Волгоград
|20.07.2017 10:15
|
В 36 случаях инспекторы обнаружили нарушения. В основном они были связаны с розничной продажей сигарет на расстоянии менее ста метров от школ, а также отсутствием знаков о запрете курения и наличием отдельных помещений для курильщиков. По всем случаям составлены административные протоколы. Сумма штрафов превысила 219 тысяч рублей. В одном случае Роспотребнадзор ограничился предупреждением, по двум другим проверкам были поданы иски в суд.
В числе нарушителей оказались и три кальянные, которые находились в многоквартирных домах.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние комментарии
-
В Волгограде перед судом предстал растлитель своей 9-летней дочери
-
Ужас >>
-
-
На севере Волгограда автоледи на иномарке сбила 4-летнего ребенка
-
В Волгограде заведующая медучреждением отправится в колонию за "мертвые души"
-
а меня освободили! >>
-
-
В Волгограде обманутые дольщики снова остались без диалога
-
Никто не отвечает на вопрос о том, почему не хватило денег. Плохо посчитали или деньги украли? >>
-
-
Волгоградские депутаты проголосовали «За» льготный проезд на трамвае для пенсионеров
-
я пенсмонер.на трамвае езжу 2-3 раза в месяц. зачем мне билет за 450руб. сделайте просто проезд ... >>
-
-
ГУП «Заря» не оставляет попыток купить иномарку за два миллиона
-
Туарег? Ну не на ВАЗе же ездить, в самом деле? >>
-
-
У волгоградцев в платежках за услуги ЖКХ появится еще одна строка