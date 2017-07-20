В Волгограде гордума одобрила перекредитование «Метроэлектротранса»



Как сообщало ранее ИА «СоцИнформБюро», сумма займа составляет 344 миллиона рублей. Эти средства необходимы «МЭТу» для осуществления хозяйственной деятельности. Кредит будет взят на два года под залог недвижимого имущества МУПа и городской администрации.

По словам коллег из ИА «Волга-Каспий», данный вопрос вызвал бурную полемику среди парламентариев.

Однако спор ни к чему не привел и депутаты большинством голосов одобрили продление кредитной линии МУП «Метроэлектротрансу».

Стоит добавить, что кредит будет открыт в Волгоградском филиале банка «Возрождение».

Погашать заем МУП планирует за счет увеличения стоимости проезда в 2018 году.

Полина Макарова

ФОТО: ИА СоцИнформБюро»