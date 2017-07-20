ОАО ЕДКММ
В Волгограде гордума одобрила перекредитование «Метроэлектротранса» Печать
Волгоград
20.07.2017 12:22

В Волгограде гордума одобрила перекредитование «Метроэлектротранса»

19 июля в ходе заседания городской думы депутаты дали согласие МУП «Метроэлектротранс» на заключение кредитного договора под залог недвижимого имущества предприятия.


Как сообщало ранее ИА «СоцИнформБюро», сумма займа составляет 344 миллиона рублей. Эти средства необходимы «МЭТу» для осуществления хозяйственной деятельности. Кредит будет взят на два года под залог недвижимого имущества МУПа и городской администрации.

По словам коллег из ИА «Волга-Каспий», данный вопрос вызвал бурную полемику среди парламентариев.

Однако спор ни к чему не привел и депутаты большинством голосов одобрили продление кредитной линии МУП «Метроэлектротрансу».

Стоит добавить, что кредит будет открыт в Волгоградском филиале банка «Возрождение».

Погашать заем МУП планирует за счет увеличения стоимости проезда в 2018 году.

Полина Макарова
ФОТО: ИА СоцИнформБюро»

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru