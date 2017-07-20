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|В Волгограде гордума одобрила перекредитование «Метроэлектротранса»
|Волгоград
|20.07.2017 12:22
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По словам коллег из ИА «Волга-Каспий», данный вопрос вызвал бурную полемику среди парламентариев.
Однако спор ни к чему не привел и депутаты большинством голосов одобрили продление кредитной линии МУП «Метроэлектротрансу».
Стоит добавить, что кредит будет открыт в Волгоградском филиале банка «Возрождение».
Погашать заем МУП планирует за счет увеличения стоимости проезда в 2018 году.
Полина Макарова
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