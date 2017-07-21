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|Пьяный астраханец угнал в Волгограде машину, чтобы уехать домой
|Волгоград Скандалы и ЧП
|21.07.2017 10:36
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Инцидент случился накануне в Красноармейском районе Волгограда. Сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя Астраханской области по подозрению в угоне.
Во дворе дома по улице 40 лет ВЛКСМ правоохранители заметили машину ВАЗ-2112 с разбитым боковым стеклом. В машине находился гражданин, который пытался соединить провода в замке зажигания.
- Свои действия мужчины не смог пояснить, а также предъявить документы на автомобиль, в связи с чем был доставлен в отдел полиции, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону.
Оказалось, что молодой человек прибыл в Волгоград из Астраханской области в гости к своей девушке. Изрядно выпив с возлюбленной, гость решил поехать домой на чужом автомобиле.
В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение транспортным средством. Угонщику грозит до 5 лет тюрьмы.
Юлия Соболева
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