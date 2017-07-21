Волгоградские власти пригласили на встречу не всех обманутых дольщиков

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе областной администрации, 20 июля руководители профильных ведомств мэрии региона, представители банковских структур, крупных строительных компаний, а также инициативных групп дольщиков ЖК «Парк Европейский», ЖК «АхтубаСитиПарк», ЖК «Эдем» обсудили возможность отсрочки платежей по ипотеке, которую они оформили, чтобы приобрести жилье.

Встречу провела заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина, которая выразила принципиальную позицию волгоградской власти относительно долгостроев.

- Принципиальная позиция региональной власти не бросить людей в сложной ситуации и сделать все возможное, чтобы защитить права граждан, — подчеркнула Валентина Гречина. — Федеральное законодательство не предусматривает полномочий регионов по завершению долгостроев, но мы занимаемся проблемами обманутых дольщиков. Мы приняли ряд мер, у нас есть понимание по каждому объекту, однако для достижения результата нужно время. Сегодня наша задача – разработать дополнительные меры поддержки.

В ходе совещания участники обсудили возможность предоставления рассрочки или отсрочки банками по ипотечным займам для обманутых дольщиков. Все предложения отправили на проработку профильными ведомствами.

Следует отметить, что на встрече отсутствовали представители ЖК «Доминант». При том, что строительство этих объектов, как и домов ЖК «Парк Европейский», ЖК «АхтубаСитиПарк» и ЖК «Эдем», остановлено, а в отношении застройщиков возбуждены уголовные дела по экономическим статьям.

По словам дольщиков ЖК «Доминант», диалог с властью по неизвестным им причинам не клеится уже давно. Однако обманутые волгоградцы регулярно пытаются наладить контакт, устраивают митинги и пикеты. К слову, ближайшая акция протеста состоится 25 июля в Краснооктябрьском районе на площади Металлургов.

По заявлению члена инициативной группы ЖК «Доминант» Полины Таубе, дольщикам этого жилищного комплекса ничего не было известно о прошедшем собрании, более того, узнали они о нем от местных СМИ.

- Мне позвонила журналистка, которая была на собрании. О встрече я узнала от нее. Оказывается, моя фамилия там прозвучала. Также, со мной поздно вечером связались дольщики ЖК «Парка Европейский» и посоветовали обратиться в стройнадзор для регистрации нашей инициативной группы, чтобы иметь возможность присутствовать на таких собраниях. Впервые слышу, что это надо делать. Когда мы встречались с Александром Сторожуком, то разговаривали более часа, спрашивали, как нам поступать в сложившейся ситуации, ни о какой «регистрации» речи не шло. Ранее вся процедура заключалась в звонке в стройнадзор и перечислении фамилий, - сообщила редакции Полина Таубе.

Помимо этого, дольщица рассказала о том, что располагает информацией, согласно которой теперь каждый последний понедельник месяца будут проводиться подобные собрания.

В мэрии, в свою очередь, подтвердили только то, что подобные встречи будут собираться на регулярной основе, в том числе и с дольщиками ЖК «Доминант».

- Встречи со всеми обманутыми дольщиками будут происходить на регулярной основе. К 1 августа региональная администрация сформирует «дорожные карты» по решению проблем дольщиков, - пояснили в пресс-службе администрации региона.

Отметим, ранее в пресс-релизах мэрии региона обозначалось 35 домов, включенных в перечень проблемных, а теперь их 45. Как сообщили представители администрации области, это связано с тем, что в список после встречи попали долгострои ЖК «Парк Европейский».

Оперативный комментарий относительно того, какие именно 14 домов достроят в этом году, получить не удалось.

Полина Макарова

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области