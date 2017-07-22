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ДТП под Волгоградом унесло жизнь жителя Новочебоксарска Печать
Волгоград Скандалы и ЧП
22.07.2017 10:44

ДТП под Волгоградом унесло жизнь жителя Новочебоксарска

Смертельная авария с участием двух автомобилей «Ниссан» произошла на дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград».

Трагедия произошла накануне в Камышинском районе на 253/488 км федеральной трассы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

66-летний житель города Новочебоксарск на автомобиле «Ниссан Альмера» совершил столкновение с «Ниссан Мурано», за рулем которого находилась 45-летняя уроженка Знаменска.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте, а женщина была госпитализирована с ушибами.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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