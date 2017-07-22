ДТП под Волгоградом унесло жизнь жителя Новочебоксарска

Смертельная авария с участием двух автомобилей «Ниссан» произошла на дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград». Трагедия произошла накануне в Камышинском районе на 253/488 км федеральной трассы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. 66-летний житель города Новочебоксарск на автомобиле «Ниссан Альмера» совершил столкновение с «Ниссан Мурано», за рулем которого находилась 45-летняя уроженка Знаменска. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте, а женщина была госпитализирована с ушибами. Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро» Следующая >