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|ДТП под Волгоградом унесло жизнь жителя Новочебоксарска
|Волгоград Скандалы и ЧП
|22.07.2017 10:44
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Трагедия произошла накануне в Камышинском районе на 253/488 км федеральной трассы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
66-летний житель города Новочебоксарск на автомобиле «Ниссан Альмера» совершил столкновение с «Ниссан Мурано», за рулем которого находилась 45-летняя уроженка Знаменска.
В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте, а женщина была госпитализирована с ушибами.
Юлия Соболева
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