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|В двух районах Волгограда на сутки отключат воду
|Волгоград
|24.07.2017 10:11
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», в рамках инвестиционной программы 25 июля сразу в двух районах Волгограда будут введены в эксплуатацию новые участки водопроводной сети взамен изношенных. При этом врезка трубопроводов в сеть возможна только при ограничении водоснабжения.
Так с 8:30 25 июля до 9:00 26 июля без воды останутся жители Краснооктябрьского района по следующим адресам:
улица Гончарова, 5, 7, 7а, 9;
В Красноармейском районе водоснабжение ограничат с 7:00 25 июля до 9:00 26 июля по адресам:
улица Гражданская, 10, 14, 16, 18, 22, 24;
В период проведения работ будет дополнительно организован подвоз воды.
Полина Макарова
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