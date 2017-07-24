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В двух районах Волгограда на сутки отключат воду Печать
Волгоград
24.07.2017 10:11

В двух районах Волгограда на сутки отключат воду

В Краснооктябрьском и Красноармейском районах на день отключат воду в связи с обновлением водопровода.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», в рамках инвестиционной программы 25 июля сразу в двух районах Волгограда будут введены в эксплуатацию новые участки водопроводной сети взамен изношенных. При этом врезка трубопроводов в сеть возможна только при ограничении водоснабжения.

Так с 8:30 25 июля до 9:00 26 июля без воды останутся жители Краснооктябрьского района по следующим адресам:

улица Гончарова, 5, 7, 7а, 9;
проспект Металлургов, 30, 32, 34, 36;
улица М.Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88.

В Красноармейском районе водоснабжение ограничат с 7:00 25 июля до 9:00 26 июля по адресам:

улица Гражданская, 10, 14, 16, 18, 22, 24;
бульвар Энгельса, 27, 29, 31, 33, 33а, 35;
проспект Г. Сталинграда, 38, 40, 42, 44, 44а, 44г, 48, 48б;
улица Изобильная, 3, 4, 6, 10, 12, 12б, 14, 16, 20, 22, 22а;
улица Тельмана, 14, 19.

В период проведения работ будет дополнительно организован подвоз воды.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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