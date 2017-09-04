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В середине недели в Волгоград придут дожди и грозы Печать
Волгоград
04.09.2017 09:35

В середине недели в Волгоград придут дожди и грозы

Синоптики сообщают, что в среду в городе пройдут дожди с грозами.


Как сообщает Волгоградский ЦГМС, понедельник и вторник в Волгограде пройдут без дождей при жаре в +27...+30 градусов. Однако по ночам будет заметно прохладнее.

Так, сегодня, 4 сентября, днем столбик термометра будет показывать +25...+27. Уже ночью температура опустится до +14...+16 градусов. Осадков не ожидается, скорость ветра составит 5-10 м/с.

5 сентября погода значительно не изменится. Днем будет немного жарче: +28...+30 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и отсутствие дождей.

К среде температура воздуха ночью повысится до +20 градусов, а днем термометры покажут +29...+31. При этом 6 сентября в городе ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 6-11 м/с. В грозу его порывы достигнут до 16 м/с.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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