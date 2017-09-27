В Волгоградской Гордуме сократили депутатов



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в новом созыве число депутатов в волгоградской Гордуме составит 36 человек вместо 48. Такое решение было принято большинством на заседании представительного органа.

Отметим, что против сокращения активно выступил член ЛДПР Олег Милюков.

- ЛДПР против сокращения числа депутатов. Если вы хотите сэкономить, давайте лучше уберем зарплату депутатам и их помощникам, - высказался Олег Милюков.

Возможно, такая жертвенность мотивированна желанием сохранить статус народного избранника.

Также, против инициативы с сокращением высказались представитель КПРФ Андрей Поплавский и депутат Дмитрий Крылов.

- Все понимают, что сокращение числа депутатов и увеличение числа избирателей ни к чему хорошему не приведёт. Будет людям труднее попасть на прием к депутатам. Вы сейчас разрушаете институт представительного органа. Теперь Дума больше не будет представлять интересы людей, а окончательно станет обслуживать интересы чиновников, - заявил Дмитрий Вадимович.

Против изменения количества депутатов Крылов выступал и на прошлом заседании.

Напомним, автором данной инициативы выступила фракция «Единая Россия». По мнению представителей правящей партии, сокращение количества депутатов в новом созыве должно снизить бюджетные расходы.

А в ходе прошедших публичных слушаний инициативу поддержали 37 человек из 39 пришедших.

Сегодня вопрос уменьшения числа нардепов вынесли на заседание представительного органа. Решение одобрили 32 депутата, и только 2 проголосовали «Против».

Стоит отметить, что в то время, как в Городской Думе сокращается штат в целях экономии, в Областной Думе идет ремонт стоимостью в 5 миллионов рублей и закупается мебель еще за 4 миллиона рублей.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»