Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
Волгоградцы, ратующие за перевод стрелок на 1 час вперед относительно Москвы, рассказали о мифах и з....
В Калаче-на-Дону 5-летнюю девочку нашли мертвой
22 сентября в Калаче-на-Дону возле гаражей нашли тело пропавшей неделю назад 5-летней девочки. ....
|В волгоградской Гордуме сократили депутатов
|Волгоград
|27.09.2017 11:05
|
Отметим, что против сокращения активно выступил член ЛДПР Олег Милюков.
- ЛДПР против сокращения числа депутатов. Если вы хотите сэкономить, давайте лучше уберем зарплату депутатам и их помощникам, - высказался Олег Милюков.
Возможно, такая жертвенность мотивированна желанием сохранить статус народного избранника.
Также, против инициативы с сокращением высказались представитель КПРФ Андрей Поплавский и депутат Дмитрий Крылов.
- Все понимают, что сокращение числа депутатов и увеличение числа избирателей ни к чему хорошему не приведёт. Будет людям труднее попасть на прием к депутатам. Вы сейчас разрушаете институт представительного органа. Теперь Дума больше не будет представлять интересы людей, а окончательно станет обслуживать интересы чиновников, - заявил Дмитрий Вадимович.
Против изменения количества депутатов Крылов выступал и на прошлом заседании.
Напомним, автором данной инициативы выступила фракция «Единая Россия». По мнению представителей правящей партии, сокращение количества депутатов в новом созыве должно снизить бюджетные расходы.
А в ходе прошедших публичных слушаний инициативу поддержали 37 человек из 39 пришедших.
Сегодня вопрос уменьшения числа нардепов вынесли на заседание представительного органа. Решение одобрили 32 депутата, и только 2 проголосовали «Против».
Стоит отметить, что в то время, как в Городской Думе сокращается штат в целях экономии, в Областной Думе идет ремонт стоимостью в 5 миллионов рублей и закупается мебель еще за 4 миллиона рублей.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние комментарии
-
В Калаче-на-Дону 5-летнюю девочку нашли мертвой
-
Таких тварей, отдайте нам родителям.Пусть я садистка, но если бы с моим ребенком было такое, я бы не ... >>
-
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде