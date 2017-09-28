Волгоградский НЭТ покупает худрука молодежного театра за 375 тысяч рублей



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 27 сентября на портале госзакупок появилось извещение о закупке у единственного поставщика услуг худрука Волгоградского молодежного театра Владимира Бондаренко. Заказчиком выступает Новый экспериментальный театр.

Согласно размещенным документам, Владимир Владимирович с 1 октября и до конца 2017 года должен будет отыграть в 14 спектаклях и принять участие в 49 репетициях. За актерские услуги заслуженного артиста руководство НЭТа готово заплатить 374 525 рублей.

Отметим, что прежде театр заказывал все необходимое по договорам, а не с помощью открытых процедур государственных закупок. В итоге после аудиторской проверки вскрылись многочисленные нарушения в расходовании средств учреждением культуры, среди которых были многомиллионные выплаты худруку Отару Джангишерашвили.

Напомним, сначала руководство театра попыталось в суде оспорить предписания контрольно-счетной палаты региона, связанные с «заморозкой» авторских отчислений. Однако позже НЭТ отозвал этот иск.

При этом театр потребовал отмены дисциплинарного наказания главбуха учреждения Ангелины Шершень за совершение сделок от имени учреждения без согласования их в качестве крупных.

Полина Макарова

ФОТО: Новый экспериментальный театр