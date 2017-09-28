Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
Волгоградцы, ратующие за перевод стрелок на 1 час вперед относительно Москвы, рассказали о мифах и з....
Виталий Лихачев снова оказался аутсайдером в рейтинге мэров
Глава администрации Волгограда занял в национальном рейтинге мэров 85 строчку из 88 возможных. ....
|Волгоградский НЭТ покупает худрука молодежного театра за 375 тысяч рублей
|Волгоград
|28.09.2017 12:20
|
Согласно размещенным документам, Владимир Владимирович с 1 октября и до конца 2017 года должен будет отыграть в 14 спектаклях и принять участие в 49 репетициях. За актерские услуги заслуженного артиста руководство НЭТа готово заплатить 374 525 рублей.
Отметим, что прежде театр заказывал все необходимое по договорам, а не с помощью открытых процедур государственных закупок. В итоге после аудиторской проверки вскрылись многочисленные нарушения в расходовании средств учреждением культуры, среди которых были многомиллионные выплаты худруку Отару Джангишерашвили.
Напомним, сначала руководство театра попыталось в суде оспорить предписания контрольно-счетной палаты региона, связанные с «заморозкой» авторских отчислений. Однако позже НЭТ отозвал этот иск.
При этом театр потребовал отмены дисциплинарного наказания главбуха учреждения Ангелины Шершень за совершение сделок от имени учреждения без согласования их в качестве крупных.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние комментарии
-
В Калаче-на-Дону 5-летнюю девочку нашли мертвой
-
Таких тварей, отдайте нам родителям.Пусть я садистка, но если бы с моим ребенком было такое, я бы не ... >>
-
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
-
В Волгограде пенсионерка вместо компота выпила жидкость для обработки туалетов
-
Какой кошмар... Даже слов нет. А я ведь искала инфу о компоте,но уже нашла тут: недопустимое ... >>
-
-
Волгоградские родители жалуются на поборы в школах
-
Волгоградское антикафе с паровыми коктейлями закрыли на 60 суток
-
Жители Волжского напуганы открытием нового химзавода
-
А давайте еще и трубный закроем: ведь металлургическа я отрасль находится на втором месте среди всех ... >>
-
-
Поздней осенью на Мамаевом кургане появится фонтан за 23 миллиона рублей
-
ВТБ 24 адреса отделений: недопустимое содержимоеs:нед опустимое содержимоеvbt-2 4недопустимое содержимое ... >>
-