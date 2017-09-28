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|В волгоградском Роскомнадзоре произошли кадровые изменения
|Волгоград
|28.09.2017 16:31
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Владимир Сергеевич работает в системе Роскомнадзора с 2008 года. Прежде он руководил отделом по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий. Затем занимал пост директора МФЦ. В 2015 году Михайлова назначили на должность заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия.
Отметим, что в августе 2017 года губернатор раскритиковал работу регионального Роскомнадзора за слабую борьбу с «теневыми» интернет-провайдерами.
Полина Макарова
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