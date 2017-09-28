В волгоградском Роскомнадзоре произошли кадровые изменения



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на официальный сайт ведомства, Борис Михайлович ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполнять обязанности руководителя управления будет его прежний заместитель Владимир Михайлов.

Владимир Сергеевич работает в системе Роскомнадзора с 2008 года. Прежде он руководил отделом по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий. Затем занимал пост директора МФЦ. В 2015 году Михайлова назначили на должность заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Отметим, что в августе 2017 года губернатор раскритиковал работу регионального Роскомнадзора за слабую борьбу с «теневыми» интернет-провайдерами.

Полина Макарова

ФОТО: Роскомнадзор РФ