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В волгоградском Роскомнадзоре произошли кадровые изменения Печать
Волгоград
28.09.2017 16:31

В волгоградском Роскомнадзоре произошли кадровые изменения

Пост руководителя управления Роскомнадзора по Волгоградской области и республике Калмыкия покинул Борис Киселев.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на официальный сайт ведомства, Борис Михайлович ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполнять обязанности руководителя управления будет его прежний заместитель Владимир Михайлов.

Владимир Сергеевич работает в системе Роскомнадзора с 2008 года. Прежде он руководил отделом по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий. Затем занимал пост директора МФЦ. В 2015 году Михайлова назначили на должность заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Отметим, что в августе 2017 года губернатор раскритиковал работу регионального Роскомнадзора за слабую борьбу с «теневыми» интернет-провайдерами.

Полина Макарова
ФОТО: Роскомнадзор РФ

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