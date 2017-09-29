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|Недобросовестными застройщиками региона займется спецотдел МВД
|Волгоград
|29.09.2017 14:37
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Волгоградской области решено создать новую структуру, которая займется борьбой с преступлениями в сфере долевого строительства. Соответствующий приказ подписал генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.
Данное подразделение станет частью Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Напомним, сейчас в городе-герое расследуется пять уголовных дел, связанных с злоупотреблениями в сфере долевого строительства.
Так, некоторое время назад был арестован управляющий строительством домов ЖК «Доминант» и ЖК «Парк Европейский» в Волгограде, а также учредителя застройщика ЖК «АхтубаСитиПарк» в Волжском. Позднее по подозрению в многомиллионном хищении средств дольщиков было задержано руководство «ЮнижСтрой».
Полина Макарова
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