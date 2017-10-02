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|В Волгоградской Облдуме восстановят функциональность за 270 тысяч рублей
|Волгоград
|02.10.2017 09:57
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Согласно размещенной документации, вышеуказанное оборудование должно обеспечить регистрацию депутатов на рабочем месте в зале заседаний, обсуждение повестки дня, регламента заседания или любого другого вопроса, процедуру голосования, вывод на мониторы любой электронной информации, необходимой при проведении заседания. Кроме этого, инженерные сети должны будут вести прямую трансляцию заседаний на интернет-сайте заказчика и в локальной сети, в том числе с возможностью автоматического позиционирования телекамер на выступающего делегата.
Как отмечается в техническом задании закупки, целью установки и монтажа является «проведение комплекса мероприятий по восстановлению функциональности зала заседаний Волгоградской областной Думы после проведения строительно-монтажных работ».
Напомним, в сентябре региональный парламент занялся ремонтом помещения, в котором заседают народные избранники. Стоимость работ составила 4 миллиона 800 тысяч рублей. Помимо этого, в Облдуме решили обновить интерьер и заказали мебель еще почти на 4 миллиона рублей.
Полина Макарова
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