В Волгограде «Шайба» опять станет рестораном



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, сейчас строительство нулевой продольной магистрали в границах от улиц Калинина и Пугачевской до Волгоградского речного порта идет к завершению. Протяженность данного участка составляет порядка 1,5 километра. А часть от набережной 62-й Армии до улицы Химической должны сдать до конца ноября текущего года.

Напомним, в период проведения работ по строительству примыкания к нулевой Продольной магистрали будет ограничено движение транспортных средств с 3 до 31 октября 2017 года.

При строительстве применяются современные технологии. Подрядчик занимается работами по выносу и переустройству инженерных коммуникаций, прокладывает ливневую и хозяйственно-бытовую канализации, укрепляет откосы, а также обустраивает подпорную стенку и строит автомагистраль.

В рамках выездного совещания глава региона посетил и здание Речпорта, где ему представили проект реконструкции так называемой «Шайбы». В верхней части этого здания в панорамном пространстве собираются открыть ресторан на 500 посадочных мест. Новое заведение расположится под самой крышей. Прежде именно здесь с 1984 по 1991 работал ресторан «Россия».

Кроме большого общепита в «Шайбе» сделают бар и конференц-зал, а само здание ночью будет подсвечиваться разными цветами.

К слову, уже в этом году владелец здания - известный волгоградский бизнесмен Александр Малашкин - обещает привести в порядок внешний вид верхнего яруса Речпорта. Полностью объект, по словам Малашкина, будет готов к концу 2018 года. Бизнесмен планирует вложить в этот проект порядка 300 миллионов рублей.

Добавим, что здание Речного порта было построено в 80-х годах. «Шайба» в Вролгограде не используется по назначению порядка 10 лет.

Напомним, обновление Центральной набережной началось в марте текущего года.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба губернатора