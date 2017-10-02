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|В Волгограде «Шайба» опять станет рестораном
|Волгоград
|02.10.2017 16:42
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Напомним, в период проведения работ по строительству примыкания к нулевой Продольной магистрали будет ограничено движение транспортных средств с 3 до 31 октября 2017 года.
При строительстве применяются современные технологии. Подрядчик занимается работами по выносу и переустройству инженерных коммуникаций, прокладывает ливневую и хозяйственно-бытовую канализации, укрепляет откосы, а также обустраивает подпорную стенку и строит автомагистраль.
В рамках выездного совещания глава региона посетил и здание Речпорта, где ему представили проект реконструкции так называемой «Шайбы». В верхней части этого здания в панорамном пространстве собираются открыть ресторан на 500 посадочных мест. Новое заведение расположится под самой крышей. Прежде именно здесь с 1984 по 1991 работал ресторан «Россия».
Кроме большого общепита в «Шайбе» сделают бар и конференц-зал, а само здание ночью будет подсвечиваться разными цветами.
К слову, уже в этом году владелец здания - известный волгоградский бизнесмен Александр Малашкин - обещает привести в порядок внешний вид верхнего яруса Речпорта. Полностью объект, по словам Малашкина, будет готов к концу 2018 года. Бизнесмен планирует вложить в этот проект порядка 300 миллионов рублей.
Добавим, что здание Речного порта было построено в 80-х годах. «Шайба» в Вролгограде не используется по назначению порядка 10 лет.
Напомним, обновление Центральной набережной началось в марте текущего года.
Полина Макарова
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