Волгоградские аудиторы выяснили куда «текут» деньги на обводнение

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе КСП Волгоградской области, аудиторы проверили эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на обводнение населенных пунктов региона.

На эти цели в 2015 году было предоставлено 67 миллионов рублей, в 2016 году – около 40 миллионов рублей, а на 2017 год распределены субсидии в размере 28 миллионов рублей.

При этом выяснилось, что комитет ЖКХ, который с 2013 года распоряжается бюджетом на обводнение, при формировании заявки потребности в воде не проанализировал данные производственных программ ресурсоснабжающих организаций, заявленные при утверждении тарифов на оказание услуг по водоснабжению. В итоге объем закачанной воды с учетом нормативных потерь значительно превысил объем ее фактического потребления.

Еще одной причиной слабого потребления воды населением по сравнению с фактической закачкой мог стать несанкционированный забор воды и ее потери в водопроводных сетях.

Исходя из этого, аудиторы КСП сделали вывод о том, что для отдельных муниципальных образований применяемый ранее расчет средств на обводнение необходимо изменить.

В этой связи комитетам ЖКХ, природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а также сельского хозяйства рекомендовали подготовить предложения по изменению расчета обоснования потребности в воде для обводнения тех населенных пунктов, в которых целью подачи воды является не только оказание коммунальных услуг по водоснабжению.

В ходе контрольного мероприятия также были установлены неоднократные факты заполнения водоемов до заключения муниципальных контрактов, что ставит под сомнение достоверность данных по фактическим объемам поданной воды, отраженным в актах выполненных работ, принятых администрациями сельских поселений. При этом своевременность обводнения является жизненно необходимой для вододефицитных населенных пунктов Волгоградской области.

Материалы проверки направлены в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

По мнению КСП, администрации Волгоградской области целесообразно рассмотреть вопрос о разработке госпрограммы по обводнению населенных пунктов региона.

Напомним, 8 августа в рамках рабочего визита Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов «Оздоровление Волги». Данный проект предусматривает снижение сброса неочищенных сточных вод, ликвидацию накопленного экологического вреда, устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Волги и обеспечение рационального использования водных ресурсов. В рамках проекта этим будет заниматься не только федеральный центр, но и 15 субъектов страны, в том числе Волгоградская область. Они должны разработать аналогичные региональные программы. Проект по сохранению главной реки России будет реализован до 2020 года. В настоящий момент он оценивается в 262 миллиарда рублей. Средства будут выделяться из федерального бюджета, бюджетов регионов и внебюджетных источников.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»