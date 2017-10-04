На митинг против застройки поймы реки Царица пришли 10 человек
Волгоградцы не захотели массово поддержать акцию протеста против возведения в пойме трех гостиниц. ....
Виталий Лихачев снова оказался аутсайдером в рейтинге мэров
Глава администрации Волгограда занял в национальном рейтинге мэров 85 строчку из 88 возможных. ....
|Яндекс назвал уникальные улицы Волгограда
|Волгоград
|04.10.2017 10:29
|
Самой длинной улицей Карты назвали проспект имени Ленина, протяженность которого составляет 14,2 километра. А самой короткой стал переулок Кирова. Он растянулся всего на 45 метров. Самой кривой оказалась Ясноморская улица.
Исследователи установили, что 358 волгоградских улиц носят уникальные названия. Так, только в Волгограде есть улица Тунгусский Овраг и 1-й Былинный переулок.
Также выяснилось, что порядка 9% местных улиц носят имена разных людей, еще примерно 4,5% улиц связаны с природой — например, Яблоневая и Чистоозёрная улицы.
Всего аналитики изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населённых пунктов.
Напомним, недавно Яндекс обновил и дополнил панорамы города-героя Волгограда. Сегодня они уже доступны на Яндекс Картах.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние комментарии
-
Стало известно, какой район Волгограда лидирует по оплате капремонта
-
Людям платить приказал закон, который противоречит Конституции. >>
-
Странные люди,которые самостоятельно решили оплатить неизвестно кому и неизвестно за какие не оказанные ... >>
-
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
-
Волгоградский «Красный Октябрь» получил штраф за «оранжевое небо»
-
а что толку его штрафовать тем более 250000 не великие деньги от этого дым не перестанет идти надо ... >>
-
-
Нововведение "ВКонтакте" вызвало критику у пользователей
-
Взял деньги и срочно пресрочно платить за двух школьников. Конечно! 3000 рублей за 10 месяцев. >>
-