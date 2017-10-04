Яндекс назвал уникальные улицы Волгограда



Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на исследование, в городе-герое Яндекс.Картам известно 2028 улиц. Таким образом, Волгоград занимает второе место в топе по количеству улиц на жителя среди 15 российских мегаполисов.

Самой длинной улицей Карты назвали проспект имени Ленина, протяженность которого составляет 14,2 километра. А самой короткой стал переулок Кирова. Он растянулся всего на 45 метров. Самой кривой оказалась Ясноморская улица.

Исследователи установили, что 358 волгоградских улиц носят уникальные названия. Так, только в Волгограде есть улица Тунгусский Овраг и 1-й Былинный переулок.

Также выяснилось, что порядка 9% местных улиц носят имена разных людей, еще примерно 4,5% улиц связаны с природой — например, Яблоневая и Чистоозёрная улицы.

Всего аналитики изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населённых пунктов.

Напомним, недавно Яндекс обновил и дополнил панорамы города-героя Волгограда. Сегодня они уже доступны на Яндекс Картах.

Полина Макарова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"