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Яндекс назвал уникальные улицы Волгограда Печать
Волгоград
04.10.2017 10:29

Яндекс назвал уникальные улицы Волгограда

Яндекс опубликовал исследование о российских улицах на основе данных своих Карт.


Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на исследование, в городе-герое Яндекс.Картам известно 2028 улиц. Таким образом, Волгоград занимает второе место в топе по количеству улиц на жителя среди 15 российских мегаполисов.

Самой длинной улицей Карты назвали проспект имени Ленина, протяженность которого составляет 14,2 километра. А самой короткой стал переулок Кирова. Он растянулся всего на 45 метров. Самой кривой оказалась Ясноморская улица.

Исследователи установили, что 358 волгоградских улиц носят уникальные названия. Так, только в Волгограде есть улица Тунгусский Овраг и 1-й Былинный переулок.

Также выяснилось, что порядка 9% местных улиц носят имена разных людей, еще примерно 4,5% улиц связаны с природой — например, Яблоневая и Чистоозёрная улицы.

Всего аналитики изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населённых пунктов.

Напомним, недавно Яндекс обновил и дополнил панорамы города-героя Волгограда. Сегодня они уже доступны на Яндекс Картах.

Полина Макарова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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