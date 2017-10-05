Волгоград не успевает формировать комфортную городскую среду

Один из приоритетных федеральных проектов, в рамках которого идет благоустройство волгоградских дворов в Центральном районе, оказался провален по срокам.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», 5 октября активисты регионального отделения ОНФ проверили несколько дворов в центре Волгограда на благоустроенность. Основанием для рейда стали обращения местных жителей с жалобами на то, что работы на данных территориях не завершены, но приостановлены. Между тем, согласно муниципальным контрактам заасфальтированные дворы должны были сдать 1 октября. В ходе проверки выяснилось, что во дворах по улицам Мира, 20, Комсомольская, 10, а также проспекту Ленина 20 благоустройство еще далеко от завершения. Так, во дворе по улице Мира, 20 пока установлены лишь бордюрные камни, завезен щебень, которым успели оформить только зону парковки. Также на детской площадке частично демонтированы старые формы. Причем остатки металлических конструкций продолжают торчать из земли, создавая очевидную угрозу здоровью и жизни. Известно, что позднее площадку просто засыплют песком и установят новые формы. Во дворе по соседству на улице Комсомольская, 10 темпы благоустройства также оставляют желать лучшего. Здесь на придомовых дорогах выкорчеваны старые и установлены новые бордюрные камни. Завезен щебень, но работа по укладке асфальта пока не начинается. При этом сегодня здесь приступили к монтажу новой детской площадки. Что касается дворовой территории по проспекту Ленина, 20, то здесь местные проезжие части и пешеходные дорожки нового асфальта пока не получили. При этом рабочие оставили во дворе строительный мусор. Кроме того, некоторые проезды перекопаны трактором и выглядят довольно плачевно. Однако во дворе установлена новая детская площадка. Напомним, на благоустройство волгоградских дворов из федерального бюджета выделено около 440 миллионов рублей, а из городской казны к этой сумме добавили еще 10 миллионов. И согласно заключенным контрактам в более чем в 40 дворах к 1 октября должны были обновить дорожное покрытие основных проездов, разъездных площадок, а также пешеходных дорожек с тротуарами. Между тем, очевидно, что обновление произошло в срок не во всем городе. Благоустройством указанных дворовых территорий занимается компания ООО «Строй-финанс» во главе с Александром Федотовым. Подрядчик приступил к работам еще в мае текущего года. Однако в срок уложился не везде. Новый асфальт и бордюры появились по улице Советская, 39, проспекту Ленина 32 и 36. Срыв сроков ответственный за стройку главный инженер Александр Федотов объясняет долгими согласованиями, а также припаркованными на месте обновления авто. Добавим, что представитель совета дома №20 по улице Мира Валерий Усков, также видит причину столь долгого ремонта в низком уровне организации и разобщенности действий администрации, подрядчика и управкомпаний. Помимо этого Александр Васильевич пояснил, что трудности у бригады возникают часто из-за того, что его техника просто не может попасть во дворы, поскольку по улице Советской «Концессии теплоснабжения» ведут земляные работы. К слову, стало известно, что они продлятся еще около месяца.

Напомним, в этом году отличился еще один концессионер. Так, микрорайон «Семь ветров» ждал горячей воды 50 дней. Что касается вышеперечисленных дворов, то подрядчик сообщил, что собирается уложить в них асфальт к 14 октября. Затем рабочие отправятся по новым адресам, в числе которых вновь значится улица 13 Гвардейская. Там бригада уже работала, но все их труды свели на нет газовики, раскопавшие трубу. Отметим, что работа по благоустройству дворов и общественных территорий проводится в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». Согласно нему, кроме обновления придомовых дорог до наступления зимы на дворовых территориях должны восстановить линии наружного освещения, привести в порядок ливневую канализацию и установить малые архитектурные формы для взрослых и детей. Стоит добавить, по словам общественников, волгоградская мэрия уже располагает списком дворовых территорий, которые будут обновляться в 2018-2022 годах. Между тем, активистам и корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» удалось обнаружить дворы в центре города, которые остро нуждаются в благоустройстве уже сегодня. В их числе двор по улице Советская, 43 и проспекту Ленина, 40. По последнему адресу, судя по всему, обновляли кровлю крыши. При этом заваленной мусором оказалась детская площадка. Этот дом обслуживает ООО «Управляющая компания центрального района». Как долго строительный мусор будет «украшать» этот двор пока неизвестно. Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро» Следующая >