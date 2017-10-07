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|Волгоградцы самостоятельно проверят качество воды
|Волгоград
|07.10.2017 15:52
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На минувшей встрече несколько регионов поделились опытом работы в улучшении качества питьевой воды. От Волгоградской области по данному вопросу с докладом выступил координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Николай Лукьяненко и директор ООО «Концессии водоснабжения» Валерий Казанцев.
«Ранее проектом уже проводились мониторинги на тему повышения платы за жилищно-коммунальные услуги, мониторинг по газу и вентиляционным шахтам, но в этот раз мы не ограничимся простым опросом граждан. Это будут полноценные замеры питьевой воды на жёсткость, содержание хлора, солей и так далее. В самое ближайшее время мы сформируем «чёрный чемоданчик» и укомплектуем его измерительными приборами, которые необходимы для определения качества воды. Приборы буду самые простые, такие, чтобы показать жителям Волгограда как они самостоятельно могут проверить качество воды в домашних условиях», - пишет в соцсети Николай Сергеевич.
По итогам проверки федеральный центр заслушает 10 регионов, в том числе и Волгоградскую область, о результатах и о принятых мерах.
Полина Макарова
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