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Волгоградцы самостоятельно проверят качество воды Печать
Волгоград
07.10.2017 15:52

Волгоградцы самостоятельно проверят качество воды

В Волгоградской области пройдет мониторинг качества питьевой воды.


Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», в ближайшие дни проект «Школа грамотного потребителя» запустит мониторинг качества питьевой воды в регионе. Такое решение было принято в рамках селекторного совещания федеральным центром. Об этом сообщает депутат Волгоградской областной Думы Николай Лукьяненко на своей странице в популярной соцсети.

На минувшей встрече несколько регионов поделились опытом работы в улучшении качества питьевой воды. От Волгоградской области по данному вопросу с докладом выступил координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Николай Лукьяненко и директор ООО «Концессии водоснабжения» Валерий Казанцев.

«Ранее проектом уже проводились мониторинги на тему повышения платы за жилищно-коммунальные услуги, мониторинг по газу и вентиляционным шахтам, но в этот раз мы не ограничимся простым опросом граждан. Это будут полноценные замеры питьевой воды на жёсткость, содержание хлора, солей и так далее. В самое ближайшее время мы сформируем «чёрный чемоданчик» и укомплектуем его измерительными приборами, которые необходимы для определения качества воды. Приборы буду самые простые, такие, чтобы показать жителям Волгограда как они самостоятельно могут проверить качество воды в домашних условиях», - пишет в соцсети Николай Сергеевич.

По итогам проверки федеральный центр заслушает 10 регионов, в том числе и Волгоградскую область, о результатах и о принятых мерах.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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