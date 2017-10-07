Волгоградские дворы станут долгостроями?
Один из приоритетных федеральных проектов, в рамках которого идет благоустройство волгоградских двор....
На митинг против застройки поймы реки Царица пришли 10 человек
Волгоградцы не захотели массово поддержать акцию протеста против возведения в пойме трех гостиниц. ....
|Волгоградская академия МВД отметила 50 лет
|Волгоград
|07.10.2017 16:29
|
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации Волгоградской области, коллектив и ветеранов академии МВД на торжественном построении поздравил губернатор, руководители правоохранительных и силовых органов региона, митрополит Волгоградский и Камышинский Герман, а также представители Республики Вьетнам.
В рамках празднования юбилея состоялась церемония открытия зала ветеранской славы. Также в музее вуза прошло памятное гашение конверта специальным штемпелем. День завершился большим праздничным концертом.
Отметим, Волгоградская академия МВД России готовит специалистов для следственных, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел России и зарубежных стран. Сейчас в вузе проходят обучение более 1300 курсантов и слушателей, в число преподавателей вуза входят 30 докторов наук, 21 профессор, 161 кандидат наук, 84 доцента.
Напомним, летом этого года выпускников факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности. Основанием стало их демонстративное празднование окончания учебы заездом на дорогих автомобилях, прогулкой на яхте и ужином в элитном ресторане города.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние комментарии
-
Администрация Волжского настаивает на отмене маршруток
-
Также чиновники посчитали, что маршрутные такси дублируют муниципальные маршруты, поэтому могут ... >>
-
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
-
В Советском районе Волгограда объявили карантин по бешенству
-
Власти Волгограда озвучили сроки подачи тепла
-
Но не подготовятся!!! >>
-
-
Волгоградцам предлагают отдать свой голос за самый лучший парк
-
В октябре недопустимое содержимое числа будет подведён итог? Или в октябре недопустимое содержимое ... >>
-
-
Размер бургеров из Макдональдса разочаровал экспертов УФАС