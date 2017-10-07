Волгоградская академия МВД отметила 50 лет



За это время из стен вуза вышли более 74 тысяч оперативников, следователей, экспертов-криминалистов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации Волгоградской области, коллектив и ветеранов академии МВД на торжественном построении поздравил губернатор, руководители правоохранительных и силовых органов региона, митрополит Волгоградский и Камышинский Герман, а также представители Республики Вьетнам.

В рамках празднования юбилея состоялась церемония открытия зала ветеранской славы. Также в музее вуза прошло памятное гашение конверта специальным штемпелем. День завершился большим праздничным концертом.

Отметим, Волгоградская академия МВД России готовит специалистов для следственных, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел России и зарубежных стран. Сейчас в вузе проходят обучение более 1300 курсантов и слушателей, в число преподавателей вуза входят 30 докторов наук, 21 профессор, 161 кандидат наук, 84 доцента.

Напомним, летом этого года выпускников факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности. Основанием стало их демонстративное празднование окончания учебы заездом на дорогих автомобилях, прогулкой на яхте и ужином в элитном ресторане города.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба губернатора