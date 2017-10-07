ОАО ЕДКММ
В Волгограде уменьшат рекламные размеры бургеров из Макдональдса Печать
Волгоград
07.10.2017 17:03

В Волгограде уменьшат рекламные размеры бургеров из Макдональдса

ООО «Макдоналдс» выдадут предписание об устранении нарушения рекламного законодательства.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского УФАС России, накануне завершилось рассмотрение дела, возбужденное в отношении ООО «Макдоналдс».
Напомним, некоторое время назад в региональный антимонопольный орган обратился житель Волгограда, который заявил, что размер нового гамбургера Вестерн Гурмэ в жизни не соответствует размеру на картинке в рекламе.

Данная тема была вынесена на обсуждение экспертного совета. Тогда специалисты выразили мнение, что реальный гамбургер существенно отличается от изображения в рекламе. Отметим, во время обсуждения слово было предоставлено и представителям компании Макдональдс.

- Объяснения Макдоналдс сводились к тому, что данная реклама содержит информацию исключительно только об ингредиентах бургера, на фото ингредиенты в бургере выложены для наглядности специальным способом – «лесенкой». Вместе с тем, и заявитель, и члены Экспертного совета, и члены Комиссии Управления при оценке использованных в рекламе образов конкретных бургеров пришли к выводу, что эти изображения явно несут информацию не только о составе бургеров, но и об их величине. Позиция рекламодателя о том, что образ бургера, использованный в рекламе, несет информацию только о составе, никак не доведена до потребителя в самой рекламе. Эта существенная для потребителя информация отсутствует, что вводит потребителя в заблуждение относительно рекламируемого бургера, - прокомментировала заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ирина Никуйко.

В итоге, рекламу ресторанов быстрого питания признали недостоверной.

В отношении рекламодателя ООО «Макдоналдс» будет возбуждено административное производство.

Полина Макарова
ФОТО: Волгоградское УФАС

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru