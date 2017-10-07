В Волгограде уменьшат рекламные размеры бургеров из Макдональдса



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского УФАС России, накануне завершилось рассмотрение дела, возбужденное в отношении ООО «Макдоналдс».

Напомним, некоторое время назад в региональный антимонопольный орган обратился житель Волгограда, который заявил, что размер нового гамбургера Вестерн Гурмэ в жизни не соответствует размеру на картинке в рекламе.

Данная тема была вынесена на обсуждение экспертного совета. Тогда специалисты выразили мнение, что реальный гамбургер существенно отличается от изображения в рекламе. Отметим, во время обсуждения слово было предоставлено и представителям компании Макдональдс.

- Объяснения Макдоналдс сводились к тому, что данная реклама содержит информацию исключительно только об ингредиентах бургера, на фото ингредиенты в бургере выложены для наглядности специальным способом – «лесенкой». Вместе с тем, и заявитель, и члены Экспертного совета, и члены Комиссии Управления при оценке использованных в рекламе образов конкретных бургеров пришли к выводу, что эти изображения явно несут информацию не только о составе бургеров, но и об их величине. Позиция рекламодателя о том, что образ бургера, использованный в рекламе, несет информацию только о составе, никак не доведена до потребителя в самой рекламе. Эта существенная для потребителя информация отсутствует, что вводит потребителя в заблуждение относительно рекламируемого бургера, - прокомментировала заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ирина Никуйко.

В итоге, рекламу ресторанов быстрого питания признали недостоверной.

В отношении рекламодателя ООО «Макдоналдс» будет возбуждено административное производство.

Полина Макарова

ФОТО: Волгоградское УФАС