Волгоградские дворы станут долгостроями?
Один из приоритетных федеральных проектов, в рамках которого идет благоустройство волгоградских двор....
На митинг против застройки поймы реки Царица пришли 10 человек
Волгоградцы не захотели массово поддержать акцию протеста против возведения в пойме трех гостиниц. ....
|В Волгограде уменьшат рекламные размеры бургеров из Макдональдса
|Волгоград
|07.10.2017 17:03
|
Данная тема была вынесена на обсуждение экспертного совета. Тогда специалисты выразили мнение, что реальный гамбургер существенно отличается от изображения в рекламе. Отметим, во время обсуждения слово было предоставлено и представителям компании Макдональдс.
- Объяснения Макдоналдс сводились к тому, что данная реклама содержит информацию исключительно только об ингредиентах бургера, на фото ингредиенты в бургере выложены для наглядности специальным способом – «лесенкой». Вместе с тем, и заявитель, и члены Экспертного совета, и члены Комиссии Управления при оценке использованных в рекламе образов конкретных бургеров пришли к выводу, что эти изображения явно несут информацию не только о составе бургеров, но и об их величине. Позиция рекламодателя о том, что образ бургера, использованный в рекламе, несет информацию только о составе, никак не доведена до потребителя в самой рекламе. Эта существенная для потребителя информация отсутствует, что вводит потребителя в заблуждение относительно рекламируемого бургера, - прокомментировала заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ирина Никуйко.
В итоге, рекламу ресторанов быстрого питания признали недостоверной.
В отношении рекламодателя ООО «Макдоналдс» будет возбуждено административное производство.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние комментарии
-
Администрация Волжского настаивает на отмене маршруток
-
Также чиновники посчитали, что маршрутные такси дублируют муниципальные маршруты, поэтому могут ... >>
-
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
-
В Советском районе Волгограда объявили карантин по бешенству
-
Власти Волгограда озвучили сроки подачи тепла
-
Но не подготовятся!!! >>
-
-
Волгоградцам предлагают отдать свой голос за самый лучший парк
-
В октябре недопустимое содержимое числа будет подведён итог? Или в октябре недопустимое содержимое ... >>
-
-
Размер бургеров из Макдональдса разочаровал экспертов УФАС