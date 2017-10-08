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Елена Слесаренко покинет кресло председателя комитета по молодежной политике Печать
Волгоград
08.10.2017 13:04

Председатель регионального комитета по молодежной политике сложит свои полномочия в середине следующей недели. Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на осведомленный источник, в скором времени Елена Слесаренко в звании Капитана запаса возглавит подразделение «Юнармии» в Волгоградской области. Ожидается, что свои текущие полномочия Слесаренко сложит в середине будущей недели. Соответствующее письмо было направлено из Мнобороны в адрес губернатора региона несколько недель назад. Напомним, пост председателя комитета молодежной политики Волгоградской области Заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и обладательница Олимпийского рекорда занимала с января 2015 года. В феврале 2017 года Елена Слесаренко получила воинское звание Капитан. Об этом 34-летняя спортсменка сообщала в своих социальных сетях. Полина Макарова ФОТО: globallookpress

Председатель регионального комитета по молодежной политике сложит свои полномочия в середине следующей недели.


Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на осведомленный источник, в скором времени Елена Слесаренко в звании Капитана запаса возглавит подразделение «Юнармии» в Волгоградской области. Ожидается, что свои текущие полномочия Слесаренко сложит в середине будущей недели. Подтвердить официально это пока не удалось. Cама Елена Владимировна на момент написания статьи ситуацию комментировать отказалась.

Известно, что соответствующее письмо было направлено из Мнобороны в адрес губернатора региона несколько недель назад.

Напомним, пост председателя комитета молодежной политики Волгоградской области Заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и обладательница Олимпийского рекорда занимала с января 2015 года. В феврале 2017 года Елена Слесаренко получила воинское звание Капитан. Об этом 34-летняя спортсменка сообщала в своих социальных сетях.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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