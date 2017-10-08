

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на осведомленный источник, в скором времени Елена Слесаренко в звании Капитана запаса возглавит подразделение «Юнармии» в Волгоградской области. Ожидается, что свои текущие полномочия Слесаренко сложит в середине будущей недели. Подтвердить официально это пока не удалось. Cама Елена Владимировна на момент написания статьи ситуацию комментировать отказалась.

Известно, что соответствующее письмо было направлено из Мнобороны в адрес губернатора региона несколько недель назад.

Напомним, пост председателя комитета молодежной политики Волгоградской области Заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и обладательница Олимпийского рекорда занимала с января 2015 года. В феврале 2017 года Елена Слесаренко получила воинское звание Капитан. Об этом 34-летняя спортсменка сообщала в своих социальных сетях.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress