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|Елена Слесаренко покинет кресло председателя комитета по молодежной политике
|Волгоград
|08.10.2017 13:04
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Известно, что соответствующее письмо было направлено из Мнобороны в адрес губернатора региона несколько недель назад.
Напомним, пост председателя комитета молодежной политики Волгоградской области Заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и обладательница Олимпийского рекорда занимала с января 2015 года. В феврале 2017 года Елена Слесаренко получила воинское звание Капитан. Об этом 34-летняя спортсменка сообщала в своих социальных сетях.
Полина Макарова
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