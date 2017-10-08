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|В Волгограде уничтожили тысячи боеприпасов времен ВОВ
|Волгоград
|08.10.2017 16:23
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Так, только в сентябре на полигоне Прудбой взорвали 300 снарядов, мин и гранат через подрыв электрическим способом. В августе специалисты уничтожили путем подрыва две авиабомбы ФАБ-50 и ФАБ-100. Они были найдены во время земляных работ в ст. Бетонная в Дзержинском районе. Еще один военный снаряд ФАБ-250 был найден чуть ранее в Центральном районе на улице Краснознаменской.
С начала года военные специалисты провели более 20 занятий с поисковыми отрядами Волгоградской области и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.
Полина Макарова
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