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В Волгограде уничтожили тысячи боеприпасов времен ВОВ Печать
Волгоград
08.10.2017 16:23

В Волгограде уничтожили тысячи боеприпасов времен ВОВ

С начала года в городе-герое уничтожено больше пяти тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ЮВО, с начала 2017 года военнослужащие инженерных подразделений уничтожили более 1 тысячи артиллерийских снарядов, около 400 минометных мин, свыше 70 реактивных снарядов и ручных гранат и многое другое. Для ликвидации взрывоопасных боеприпасов было организованно около 1 тысячи подрывов различным способом.

Так, только в сентябре на полигоне Прудбой взорвали 300 снарядов, мин и гранат через подрыв электрическим способом. В августе специалисты уничтожили путем подрыва две авиабомбы ФАБ-50 и ФАБ-100. Они были найдены во время земляных работ в ст. Бетонная в Дзержинском районе. Еще один военный снаряд ФАБ-250 был найден чуть ранее в Центральном районе на улице Краснознаменской.

С начала года военные специалисты провели более 20 занятий с поисковыми отрядами Волгоградской области и представителями общественности по соблюдению требований безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба ЮВО

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