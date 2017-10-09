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В Волго-Ахтубинскую пойму выпустили 40 гибридных фазанов Печать
Волгоград
09.10.2017 11:35

В Волго-Ахтубинскую пойму выпустили 40 гибридных фазанов

Накануне в естественную среду Волго-Ахтубинской поймы выпустили 40 особей северокавказского фазана.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, эти птицы выращены на биостанции, созданной на территории природного парка в 2009 году.

Специалисты считают, что подобные меры помогут сохранить генофонд фазана северокавказского и его популяцию. При этом отмечается, что в последнее время идет постепенное замещение «чистого» фазана гибридными особями, выращенными на дичефермах в качестве охотничьего ресурса.

Добавим, первые пернатые были выпущены в пойму только в прошлом году.

- В последнее время численность популяций этого фазана стала существенно сокращаться. Причины тому – охота на птиц, а также постепенное замещение «чистого» северокавказского фазана гибридными особями, выращиваемых на дичефермах в качестве охотничьего ресурса. Попадая в естественную природу, гибридные фазаны легко скрещиваются с северокавказскими, разрушая их генофонд. Это может привести к тому, что фазан северокавказский как подвид просто перестанет существовать в природе, - рассказали в облкомприроде.

Для лучшей адаптации сотрудники парка в первое время будут подкармливать пернатых.

Полина Макарова
ФОТО: Облкомприроды

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