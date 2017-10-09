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Елена Слесаренко возглавит штаб «Юнармии»
Председатель регионального комитета по молодежной политике подтвердила свой переход на должность рук....
|Елена Слесаренко возглавит штаб «Юнармии»
|Волгоград
|09.10.2017 12:26
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Как ранее сообщало ИА «СоцИнформБюро», на этой неделе Елена Слесаренко в звании Капитана запаса возглавит «Юнармию» в Волгоградской области. Известно, что соответствующее письмо было направлено из Мнобороны в адрес губернатора региона несколько недель назад.
Сегодня Слесаренко подтвердила данную информацию в своем Instagram.
Так, Елена Владимировна сообщила, что оставляет пост председателя комитета молодежной политики Волгоградской области и переходит на должность руководителя Аппарата Главного штаба движения Юнармия. При этом спортсменка выразила благодарность своей прежней команде и кратко ответила на критику в адрес комитета.
«Молодежная политика в регионе есть, успехи и инициативы молодежи отмечены на федеральном уровне и послужат развитию региона, а системная работа будет продолжена», - пишет Елена Слесаренко.
Напомним, пост председателя комитета молодежной политики Волгоградской области Заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и обладательница Олимпийского рекорда занимала с января 2015 года. В феврале 2017 года Елена Слесаренко получила воинское звание Капитан. Об этом 34-летняя спортсменка сообщала в своих социальных сетях.
Наша справка:
«Юнармия» — это детско-юношеское движение в России, целью которого является патриотическое воспитание нового поколения российских граждан. Организация работает над возрождением традиций детских и молодежных организаций.
Полина Макарова
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