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Елена Слесаренко возглавит штаб «Юнармии» Печать
Волгоград
09.10.2017 12:26

Елена Слесаренко возглавит штаб «Юнармии»

Председатель регионального комитета по молодежной политике подтвердила свой переход на должность руководителя Аппарата Главного штаба движения «Юнармия».

Как ранее сообщало ИА «СоцИнформБюро», на этой неделе Елена Слесаренко в звании Капитана запаса возглавит «Юнармию» в Волгоградской области. Известно, что соответствующее письмо было направлено из Мнобороны в адрес губернатора региона несколько недель назад.

Сегодня Слесаренко подтвердила данную информацию в своем Instagram.

Так, Елена Владимировна сообщила, что оставляет пост председателя комитета молодежной политики Волгоградской области и переходит на должность руководителя Аппарата Главного штаба движения Юнармия. При этом спортсменка выразила благодарность своей прежней команде и кратко ответила на критику в адрес комитета.

«Молодежная политика в регионе есть, успехи и инициативы молодежи отмечены на федеральном уровне и послужат развитию региона, а системная работа будет продолжена», - пишет Елена Слесаренко.

Елена Слесаренко возглавит штаб «Юнармии»

Напомним, пост председателя комитета молодежной политики Волгоградской области Заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и обладательница Олимпийского рекорда занимала с января 2015 года. В феврале 2017 года Елена Слесаренко получила воинское звание Капитан. Об этом 34-летняя спортсменка сообщала в своих социальных сетях.

Наша справка:

«Юнармия» — это детско-юношеское движение в России, целью которого является патриотическое воспитание нового поколения российских граждан. Организация работает над возрождением традиций детских и молодежных организаций.

Полина Макарова
ФОТО: Instagram Елены Слесаренко

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