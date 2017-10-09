Елена Слесаренко возглавит штаб «Юнармии»

Как ранее сообщало ИА «СоцИнформБюро», на этой неделе Елена Слесаренко в звании Капитана запаса возглавит «Юнармию» в Волгоградской области. Известно, что соответствующее письмо было направлено из Мнобороны в адрес губернатора региона несколько недель назад.

Сегодня Слесаренко подтвердила данную информацию в своем Instagram.

Так, Елена Владимировна сообщила, что оставляет пост председателя комитета молодежной политики Волгоградской области и переходит на должность руководителя Аппарата Главного штаба движения Юнармия. При этом спортсменка выразила благодарность своей прежней команде и кратко ответила на критику в адрес комитета.

«Молодежная политика в регионе есть, успехи и инициативы молодежи отмечены на федеральном уровне и послужат развитию региона, а системная работа будет продолжена», - пишет Елена Слесаренко.

Напомним, пост председателя комитета молодежной политики Волгоградской области Заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту и обладательница Олимпийского рекорда занимала с января 2015 года. В феврале 2017 года Елена Слесаренко получила воинское звание Капитан. Об этом 34-летняя спортсменка сообщала в своих социальных сетях.

Наша справка:

«Юнармия» — это детско-юношеское движение в России, целью которого является патриотическое воспитание нового поколения российских граждан. Организация работает над возрождением традиций детских и молодежных организаций.

Полина Макарова

ФОТО: Instagram Елены Слесаренко