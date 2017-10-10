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Мамаев курган отметит полувековой юбилей Печать
Волгоград
10.10.2017 15:48

Мамаев курган отметит полувековой юбилей

15 октября главной высоте России исполнится 50-лет. В день рождения мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» панорама запустит в социальных сетях межмузейную акцию.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на музей-панораму, в будущее воскресенье в рамках празднования юбилея уникального памятника в социальных сетях пройдет акция «Мамаев курган – главная высота России».

В этот день музеи страны будут размещать в сети интернет информацию о своих экспонатах, связанных с историей мемориального комплекса. Темами заметок станут проектирование, строительство и современная жизнь памятника «Героям Сталинградской битвы».

Все публикации объединятся под тэгами акции #Мамаевкурган50 и #главнаявысотаРоссии50 со ссылками на официальные аккаунты музея-заповедника «Сталинградская битва» в социальных сетях.

Напомним, в настоящий момент ведутся работы по первому этапу реконструкции скульптуры «Родина-мать зовет!». Подрядчиком выступает столичная фирма ЗАО «Главзарубежстрой».

За 57,9 миллионов рублей организация проведет реставрацию штукатурной отделки, ремонт металлических конструкций, кладок, а также всех инженерных систем и электрообеспечения внутри культурного наследия. Все работы должны завершиться к 30 октября 2017 года.

Напомним, что аукцион на первый этап реконструкции главного монумента Волгограда был объявлен в апреле текущего года. Начальная цена контракта составила 60,5 миллионов рублей.

Также, ранее говорилось, что вся реконструкция пройдет в два этапа и обойдется в 2 миллиарда рублей. Работы финансирует Федеральный бюджет. Полностью реконструкция завершится к 9 мая 2019 года.

Наша справка:

Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане начали возводить в мае 1959 года. Масштабная стройка завершилась 15 октября 1967 года. На момент создания центр композиции скульптура «Родина-мать зовет!» была самым высоким в мире памятником. Авторами изваяния являются скульптор Евгений Вучетич и инженер Николай Никитин.

Полина Макарова
Фото: globallookpress

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