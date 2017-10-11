Волгоградские предприниматели нарушают антитабачный закон



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в ведомстве подвели итоги надзора за реализацией антитабачного законодательства за 9 месяцев текущего года.

За это время специалисты проверили 68 объектов торговли, общественного питания, пищевой промышленности. Из них в 57 были выявлены нарушения, в том числе санитарных правил и гигиенических нормативов.

В основном бизнесмены грешили розничной торговлей табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от учебных заведений, также на нескольких точках не было знака о запрете курения. Еще 49 субъектов не следили за нормами антитабачного законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

В виду обнаруженных нарушений несколько кальянных и магазинов по продаже электронных сигарет были закрыты на срок от 30 до 60 суток. Часть из них получили штрафы в размере 1,5 тысячи рублей. Дела других сейчас находятся на рассмотрении суда.

Административное наказание получили и сетевые магазины города. Помимо этого Управление через суд потребовало закрыть сайт по продаже сигарет.

Напомним, в сентябре депутаты Волгоградской областной думы снова обсудили антитабачны закон, в части законопроекта о запрете курения в парках и подъездах.

Подобный запрет уже действует на территории 17 регионов нашей страны. Срок вступления в силу в Волгоградской области предлагается установить с 01 января 2018 года. Народные избранники приняли проект закона в первом чтении. Также документ одобрен главой региона, надзорными органами и контрольно-счетной палатой.

Полина Макарова

Фото: globallookpress