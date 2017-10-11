Волгоградские дворы станут долгостроями?
Один из приоритетных федеральных проектов, в рамках которого идет благоустройство волгоградских двор....
Елена Слесаренко возглавит штаб «Юнармии»
Председатель регионального комитета по молодежной политике подтвердила свой переход на должность рук....
|Волгоградские предприниматели нарушают антитабачный закон
|Волгоград
|11.10.2017 14:04
|
За это время специалисты проверили 68 объектов торговли, общественного питания, пищевой промышленности. Из них в 57 были выявлены нарушения, в том числе санитарных правил и гигиенических нормативов.
В основном бизнесмены грешили розничной торговлей табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от учебных заведений, также на нескольких точках не было знака о запрете курения. Еще 49 субъектов не следили за нормами антитабачного законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма.
В виду обнаруженных нарушений несколько кальянных и магазинов по продаже электронных сигарет были закрыты на срок от 30 до 60 суток. Часть из них получили штрафы в размере 1,5 тысячи рублей. Дела других сейчас находятся на рассмотрении суда.
Административное наказание получили и сетевые магазины города. Помимо этого Управление через суд потребовало закрыть сайт по продаже сигарет.
Напомним, в сентябре депутаты Волгоградской областной думы снова обсудили антитабачны закон, в части законопроекта о запрете курения в парках и подъездах.
Подобный запрет уже действует на территории 17 регионов нашей страны. Срок вступления в силу в Волгоградской области предлагается установить с 01 января 2018 года. Народные избранники приняли проект закона в первом чтении. Также документ одобрен главой региона, надзорными органами и контрольно-счетной палатой.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние комментарии
-
38-летняя волгоградка зарезала любвеобильного пенсионера
-
Статью раэдули, а где причина убийства? >>
-
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
-
Если хотите перевести часы, организуйте референдум. Меня устраивает как сейчас. >>
-
-
В Волгограде два года разыскивают попавшего в секту мужчину
-
С каких это пор наличие литературы говорит о принадлежности к СИ. Если так рассуждать, то большинство ... >>
-
-
В день рождения Павла Дурова появился русский Telegram
-
Вот так надо отмечать свой день рождения! Чтобы помнили! >>
-
-
В регионе будут судить жестокого сына
-
Опечатка в возрасте >>
-
-
За 10 дней в Волгограде должны установить больше 80 остановок
-
Лажа >>
-
-
Под Волгоградом на полях полиция провела масштабный рейд по выявлению мигрантов
-
Надо своих трудоустраивать , автоматизироват ь труд. >>
-
-
С 30 октября в двух районах Волгограда появится выделенная полоса