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В Волгограде монументу Жукова придали первозданный вид Печать
Волгоград
12.10.2017 15:07

В Волгограде монументу Жукова придали первозданный вид

После публикации в ряде волгоградских СМИ материалов о том, что памятник маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову находится в ужасном состоянии из-за продуктов жизнедеятельности птиц, МБУ «ЖКХ Дзержинского района» принято решение внепланово осуществить уборку монумента.


Как ранее сообщало ИА «СоцИнформБюро», монумент великому полководцу Георгию Константиновичу Жукову длительное время находился в ужасном состоянии. Голова и погоны маршала Советского Союза были покрыты толстым слоем птичьих экскрементов.

Именно такую картину 10 октября наблюдал журналист ИА «СоцИнформБюро» на пересечении проспекта им. маршала Жукова и улицы Хорошева.

После публикации материалов об этом, в течение двух рабочих дней эту проблему устранили. В Сегодня памятник Жукову вновь предстал перед волгоградцами чистым и не изгаженным.

Стоит отметить, что публикации, которые вышли в свет 11 октября в СМИ, состоящих в холдинге Волга-Медиа, не соответствовали действительности. Поскольку последние работы по очистке памятника от голубиного помета завершились только сегодня, 12 октября.

В Волгограде монументу Жукова придали первозданный вид

Добавим, решающую роль в данном вопросе сыграла пресс-служба мэрии Волгограда, которая оперативно обработала информацию и через администрацию Дзержинского района добилась незамедлительной уборки монумента. В ведомстве журналистов также заверили, что в будущем состоянию скульптуры маршала Жукова и прилегающей к нему территории будет уделено больше внимания.

Прежде, по словам самих работников предприятия, которое занимается уборкой монумента, памятник убирали лишь один раз в месяц.

Любопытно, что после того, как памятник почистили, вблизи него не замечено ни одного голубя.

К слову, в Волгограде уже не первый месяц идут дорогостоящие работы по благоустройству. В феврале регион будет с размахом праздновать 75-летие Сталинградской победы. Город-герой будут посещать известные люди, чиновники разного ранга и туристы. Все они будут въезжать в Волгоград прямо по той дороге, на которой и расположен монумент.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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