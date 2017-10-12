В Волгограде монументу Жукова придали первозданный вид



Как ранее сообщало ИА «СоцИнформБюро», монумент великому полководцу Георгию Константиновичу Жукову длительное время находился в ужасном состоянии. Голова и погоны маршала Советского Союза были покрыты толстым слоем птичьих экскрементов.

Именно такую картину 10 октября наблюдал журналист ИА «СоцИнформБюро» на пересечении проспекта им. маршала Жукова и улицы Хорошева.

После публикации материалов об этом, в течение двух рабочих дней эту проблему устранили. В Сегодня памятник Жукову вновь предстал перед волгоградцами чистым и не изгаженным.

Стоит отметить, что публикации, которые вышли в свет 11 октября в СМИ, состоящих в холдинге Волга-Медиа, не соответствовали действительности. Поскольку последние работы по очистке памятника от голубиного помета завершились только сегодня, 12 октября.

Добавим, решающую роль в данном вопросе сыграла пресс-служба мэрии Волгограда, которая оперативно обработала информацию и через администрацию Дзержинского района добилась незамедлительной уборки монумента. В ведомстве журналистов также заверили, что в будущем состоянию скульптуры маршала Жукова и прилегающей к нему территории будет уделено больше внимания.

Прежде, по словам самих работников предприятия, которое занимается уборкой монумента, памятник убирали лишь один раз в месяц.

Любопытно, что после того, как памятник почистили, вблизи него не замечено ни одного голубя.

К слову, в Волгограде уже не первый месяц идут дорогостоящие работы по благоустройству. В феврале регион будет с размахом праздновать 75-летие Сталинградской победы. Город-герой будут посещать известные люди, чиновники разного ранга и туристы. Все они будут въезжать в Волгоград прямо по той дороге, на которой и расположен монумент.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»