С начала года Волгоградская область горела почти 9 000 раз



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 12 октября с докладом перед депутатами выступил заместитель начальника управления МЧС по Волгоградской области Виталий Баракин. В рамках «Парламентского часа» Виталий Владимирович сообщил, что в 2017 году количество природных пожаров увеличилось на 80%.

- В этом году было проведено множеств мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду. Несмотря на это сложилась трудная обстановка, связанная с природными пожарами. С начала года на территории области произошло 8 973 возгораний. Это на 80% превышает показатели прошлого года. Возгорания в первую очередь происходили на открытых территориях – оврагах, балках, вдоль автомобильных и железных дорог. Основными причинами пожаров стал человеческий фактор, - рассказал Баракин.

Так, только с 28 июля по 7 сентября произошло 2 067 ландшафтных пожара общей площадью 31 тысячи Га. Помимо этого в регионе 29 раз горели леса на площади 818 Га.

Напомним, в связи с природными пожарами с 23 августа в области был введен режим ЧС.

С 22 по 25 августа из 38 муниципальных районов пожары случились на 21 территории, общая площадь которых составила 1737 Га. Всего в 14 населенных пунктах пострадало 155 строений, из них 26 жилых домов, погибло 2 человека.

- Во время действия режима ЧС в 10 случаях причиной пожаров стало занесение открытого источника огня. Это поджоги или разведение костров. В 9 случаях перехлест проводов от сильного ветра. В одном случае – нарушение требований пожарной безопасности военной частью, - отчитался Виталий Баракин.

За август и сентябрь возгорания случались каждый день в Волгограде, в Городищенском, Среднеахтубинском и Светлоярском районах. За это время зафиксировано 33 лесных пожаров. В 23 случаях огонь перекинулся с прилегающих к лесным массивам территорий. По фактам лесных загораний было возбуждено 12 уголовных дел.

Отдельно докладчик остановился на рейдах пожарной охраны.

- С начала года регулярно проходили рейды на предмет готовности населенных пунктов к пожароопасному сезону. Проверки показали, что 265 населенных пунктов в 14 районах области оказались не готовы. Там не регулярно производился вывоз мусора, покос сухой растительности, опилка деревьев. В некоторых поселках власти допустили захламление территории горючим мусором, - сообщил Виталий Владимирович.

В итоге больше всего вопросов у экстренных служб возникло к администрации Городищенского района. По словам Виталия Баракина, район продемонстрировал неготовность к своевременному реагированию. Администрация не в полной мере организовала подвоз воды и заправку ГСМ пожарной техники. Не ко всем водоемам можно было проехать, чтобы пополнить запасы воды.

По результатам минувших пожаров, ГУ МЧС разработало ряд поправок в законодательство. Все они связанны с пожарной безопасностью. Также управление предложило создать рабочую группу совместно с чиновниками и депутатами для скорейшего принятия этих поправок.

В ближайшее время народные избранники пообещали рассмотреть предложения спасателей по усовершенствованию законодательства.

Добавим, региональный лесопожарный центр собирается закупить дополнительную технику и оборудование для следующего пожароопасного сезона на 15 миллионов рублей.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»