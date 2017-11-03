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Обманутым дольщикам помогут бесплатно Печать
Волгоград
03.11.2017 12:23

http://volgasib.ru/rss/86-volgograd/40909-v-volgograde-dostroyat-zhk-ldominantr.htmlНа минувшем заседании Облдумы волгоградские парламентарии внесли изменения в областной закон «О бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Облдумы, теперь составлением претензий, судебных исков и других правовых бумаг для обманутых дольщиков, будут заниматься уполномоченные на это государственные органы. В их числе Областная инспекция государственного строительного надзора и Государственное юридическое бюро Волгоградской области.

Эти ведомства будут бесплатно консультировать участников долевого строительства, принимать участие в процедуре банкротства застройщика, представлять интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях восстанавливать имущественные права.

Сейчас в регионе насчитывается 44 проблемных многоквартирных дома, в строительстве которых принимают участие 3869 человек. По словам обладминистрации, по каждому из объектов ситуация проработана до уровня «дорожных карт».

Стоит отметить, что с недавних пор волгоградские власти стали чувствительнее относиться к проблемам обманутых дольщиков. При этом еще летом местные чиновники игнорировали сложную ситуацию с долгогстроями.

К слову, «лицом» к данной проблеме власти региона повернулись лишь после того, как Владимир Путин и Госдума обратили внимание на длительное решение вопросов, связанных с дольщиками и незаконной застройкой.

К настоящему моменту в Волгоградской области создана новая структура, которая занимается борьбой с преступлениями в сфере долевого строительства.

А недавно стало известно, что один из долгостроев скандально известного ЖК «Доминант» сдадут в конце года.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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