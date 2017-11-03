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Отделение МВД возглавил новый начальник Печать
Волгоград
03.11.2017 12:46

Отделение МВД возглавил новый начальник

Личному составу отделения МВД России по Клетскому району представлен новый руководитель.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, отделение по Клетскому району возглавил 37-летний подполковник полиции Курин Андрей Петрович. 3 ноября его представили личному составу.

Андрей Петрович имеет высшее юридическое образование. С 2001 года он начал службу в органах внутренних дел в подразделении уголовного розыска ОВД по Серафимовичскому району. Курин руководил в территориальных отделах полиции Серафимовичского и Клетского районов.

С 2015 года занимал должность заместителя начальника Межмуниципального отдела МВД России «Фроловский» - начальника полиции.

Полина Макарова
ФОТО: ГУ МВД России по региону

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