Отделение МВД возглавил новый начальник

Личному составу отделения МВД России по Клетскому району представлен новый руководитель. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, отделение по Клетскому району возглавил 37-летний подполковник полиции Курин Андрей Петрович. 3 ноября его представили личному составу. Андрей Петрович имеет высшее юридическое образование. С 2001 года он начал службу в органах внутренних дел в подразделении уголовного розыска ОВД по Серафимовичскому району. Курин руководил в территориальных отделах полиции Серафимовичского и Клетского районов. С 2015 года занимал должность заместителя начальника Межмуниципального отдела МВД России «Фроловский» - начальника полиции. Полина Макарова

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