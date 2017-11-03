В музее «Россия. Моя история» сделают бесплатный вход

Свободный вход в интерактивный музей будет организован в честь всероссийской акции «Ночь искусств» и праздника День народного единства.

Бесплатно посетить экспозицию школьники и студенты смогут бесплатно с 10.00 до 18.00. Для этого школьникам нужно будет предъявить справку, льготный проездной или паспорт.

Отметим, что 4 ноября рядом с музеем пройдет развлекательная программа в честь Дня народного единства.

С 15.00 для волгоградцев и гостей города начнут работу интерактивные площадки историко-патриотической тематики.

Во время гуляний все желающие смогут отведать блины, выпечку, мясные люда, чай и солдатскую кашу из полевой кухни.

На сцене будет организовано выступление местных творческих коллективов. Специальным гостем станет популярная певица МакSим.

Завершится празднования Дня народного единства красочным салютом в 18.00.

Напомним, что 4 ноября волгоградские музеи примут участие во всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2017» под девизом «Искусство объединяет».

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»