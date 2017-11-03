Удивительный лоукостер
Три года назад из группы компаний «Аэрофлот» на авиарынок в качестве бюджетного перевозчика вышла «П....
Скрывать следы преступления Масленникову помогала родная сестра
Начальник регионального Главка МВД Александр Кравченко и руководитель регионального Управления Следс....
|В музее «Россия. Моя история» сделают бесплатный вход
|Волгоград Общество
|03.11.2017 15:14
|
Свободный вход в интерактивный музей будет организован в честь всероссийской акции «Ночь искусств» и праздника День народного единства.
Бесплатно посетить экспозицию школьники и студенты смогут бесплатно с 10.00 до 18.00. Для этого школьникам нужно будет предъявить справку, льготный проездной или паспорт.
Отметим, что 4 ноября рядом с музеем пройдет развлекательная программа в честь Дня народного единства.
С 15.00 для волгоградцев и гостей города начнут работу интерактивные площадки историко-патриотической тематики.
Во время гуляний все желающие смогут отведать блины, выпечку, мясные люда, чай и солдатскую кашу из полевой кухни.
На сцене будет организовано выступление местных творческих коллективов. Специальным гостем станет популярная певица МакSим.
Завершится празднования Дня народного единства красочным салютом в 18.00.
Напомним, что 4 ноября волгоградские музеи примут участие во всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2017» под девизом «Искусство объединяет».
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние комментарии
-
В Волгоградской области могут сократить часы продажи алкоголя
-
Отраву вынести за пределы Сталинграда >>
-
-
Волгоградка сядет в тюрьму за истязание дочери
-
Руки поотрывать. Ну не нужна она тебе, отдай в детсий дом. >>
-
-
Волгоградские родители жалуются на поборы в школах
-
Школа 40 Дзержинского района. Родительский комитет настаивает на сборе средств на замену окон в классе. >>
-
-
Депутаты дали добро на проведение референдума по переводу часов
-
Жириновский выступил за переименование Волгограда в Царицын