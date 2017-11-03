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|В Волжском привели в порядок монумент на площади Труда
|Волгоград Общество
|03.11.2017 16:34
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Накануне были завершены основные работы по благоустройству стелы «25 лет Волжскому».
Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», рабочие завершили очистку, штукатурку и покраску бетонных конструкций. Теперь нижняя часть монумента стала желтой, а верхняя – голубой.
Напомним, что за 1 миллион 300 тысяч рублей работы выполняла компания ООО «Джоуль». До 10 октября 2017 года стела будет подсвечена с помощью 4 светодиодных прожекторов не менее 500 Вт.
Гарантийный срок составит 3 года с даты приема работ.
Юлия Соболева
Фото: администрация Волжского
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