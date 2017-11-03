В Волжском привели в порядок монумент на площади Труда

Стеллу в честь 25-летия Волжского покрасили в желто-синий цвет. До 10 декабря на объекте должна появится подсветка. Накануне были завершены основные работы по благоустройству стелы «25 лет Волжскому». Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», рабочие завершили очистку, штукатурку и покраску бетонных конструкций. Теперь нижняя часть монумента стала желтой, а верхняя – голубой. Напомним, что за 1 миллион 300 тысяч рублей работы выполняла компания ООО «Джоуль». До 10 октября 2017 года стела будет подсвечена с помощью 4 светодиодных прожекторов не менее 500 Вт. Гарантийный срок составит 3 года с даты приема работ. Юлия Соболева Фото: администрация Волжского

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