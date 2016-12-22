Волгоградский пожар унёс жизни двух человек

Трагедия произошла минувшим вечером в Советском районе города. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России, 21 декабря в 21:18 диспетчеру пожарно-спасательной службы стало известно о пожаре на улице Садовая. Прибывшие на происшествие пожарные обнаружили, что огонь охватил всю площадь кирпичного сарая. Разбушевавшееся пламя удалось потушить в 21:32. В ходе осмотра сгоревшего помещения были обнаружены тела двух погибших людей. В настоящее время устанавливаются их личности. Эксперты называют причиной трагедии неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами.



Лилия Финько Фоо: архив МЧС России < Предыдущая Следующая >