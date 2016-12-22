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|Волгоградский пожар унёс жизни двух человек
|Скандалы и ЧП Волгоград
|22.12.2016 10:02
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России, 21 декабря в 21:18 диспетчеру пожарно-спасательной службы стало известно о пожаре на улице Садовая.
Прибывшие на происшествие пожарные обнаружили, что огонь охватил всю площадь кирпичного сарая. Разбушевавшееся пламя удалось потушить в 21:32. В ходе осмотра сгоревшего помещения были обнаружены тела двух погибших людей. В настоящее время устанавливаются их личности.
Эксперты называют причиной трагедии неосторожное обращение с огнём неустановленными лицами.
Лилия Финько
Фоо: архив МЧС России
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