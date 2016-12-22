В московском метро прогремел взрыв



Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на ГУ МЧС по Москве, в 09:30 в южном вестибюле станции произошёл взрыв газового баллона с последующим воспламенением.

В результате произошедшего пострадали несколько человек. В павильонах у метро выбиты стёкла. В настоящий момент на месте инцидента работают спасатели и оперативные службы Москвы. Возгорание ликвидировано.

Метро работает в штатном режиме, задержек в движении нет.





Лилия Финько