В московском метро прогремел взрыв Печать
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22.12.2016 10:32

В московском метро прогремел взрыв

Сегодня в подуличном переходе станции метро «Коломенская» в столице произошёл взрыв.


Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на ГУ МЧС по Москве, в 09:30 в южном вестибюле станции произошёл взрыв газового баллона с последующим воспламенением.

В результате произошедшего пострадали несколько человек. В павильонах у метро выбиты стёкла. В настоящий момент на месте инцидента работают спасатели и оперативные службы Москвы. Возгорание ликвидировано.

Метро работает в штатном режиме, задержек в движении нет.

Лилия Финько

 

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