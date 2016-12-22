Семья с маленьким ребёнком пострадала в ДТП из-за неработающего светофора Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
22.12.2016 11:15

Семья с маленьким ребёнком пострадала в ДТП из-за неработающего светофора

ДТП с четырьмя пострадавшими, в том числе младенцем, произошло накануне вечером на одном из перекрёстков с неработающим светофором в Дзержинском районе.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального МВД России, 21 декабря в 23:45 50-летний мужчина за рулём автомашины «МАН» следовал по улице Домостроителей в сторону проезда Нефтяников.

На перекрестке с улицей Исторической мужчина не учёл во внимание неработающий светофор и знак «Уступите дорогу», в результате чего столкнулся с автомобилем «Лада Приора», за рулём которого находился 28-летний мужчина.

В результате столкновения водитель легковушки, а также трое его пассажиров: 30-летний мужчина, 26-летняя женщина, держащая на руках 11-месячного ребёнка, с различными травмами были госпитализированы.

По факту аварии организована проверка.


Лилия Финько

Фото: пресс-служба МВД России по Волгоградской области

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