Семья с маленьким ребёнком пострадала в ДТП из-за неработающего светофора



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального МВД России, 21 декабря в 23:45 50-летний мужчина за рулём автомашины «МАН» следовал по улице Домостроителей в сторону проезда Нефтяников.

На перекрестке с улицей Исторической мужчина не учёл во внимание неработающий светофор и знак «Уступите дорогу», в результате чего столкнулся с автомобилем «Лада Приора», за рулём которого находился 28-летний мужчина.

В результате столкновения водитель легковушки, а также трое его пассажиров: 30-летний мужчина, 26-летняя женщина, держащая на руках 11-месячного ребёнка, с различными травмами были госпитализированы.

По факту аварии организована проверка.



Лилия Финько

Фото: пресс-служба МВД России по Волгоградской области