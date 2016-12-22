76-летняя пенсионерка погибла под колёсами иномарки



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 21 декабря около 18:40 40-летний мужчина, управляя машиной «Mitsubishi», ехал по трассе «Волгоград – Сальск» в сторону Волгограда.

На 156 километре дороги автомобилист сбил 76-летнюю женщину, которая решила перейти проезжую часть прямо перед его авто. В пресс-службе МВД России по Волгоградской области сообщили, что пенсионерка переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате столкновения с иномаркой пешеход скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.



Лилия Финько

Фото: архив МВД России