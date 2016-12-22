Жертвами «Боярышника» стали уже 72 человека



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», с субботы, 17 декабря, и по настоящий момент в Иркутске погибло 72 человека. Однако, возможно, эта цифра неокончательная, так как многие отравившиеся поступают в лечебные учреждения города в состоянии комы. Другие умирают вне больничных стен, так и не успев получить медицинскую помощь.

За пять дней только шесть пациентов были выписаны по улучшению состояния здоровья, ещё семь — покинули больницы, отказавшись от лечения, отмечают в Минздраве Иркутской области. В общей сложности от воздействия «Боярышника» отравилось более 120 иркутян.

Напомним, первые случаи отравлений от употребления косметического средства, содержащего метиловый спирт, были зафиксированы в Иркутске 17 декабря. В понедельник, 19 декабря, администрация города приняла решение ввести чрезвычайный режим. Оперативные службы организовали массовые проверки торговых точек, где могло продаваться смертельно-опасное средство. Также был обнаружен подпольный цех по розливу концентрата.

В связи с массовой гибелью было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»). Было задержано несколько подозреваемых.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что погибших и пострадавших людей специально подсаживали на «Боярышник».

«Человек, который первым смог говорить после доставки в стационар, он сказал, что купил эту бутылку в четвертый раз. То есть он эту продукцию уже три раза покупал, и всё было хорошо, а сейчас всем стало плохо. То есть кто-то подсаживал людей на это вещество - совершенно очевидно», - сообщила руководитель ведомства 20 декабря.

Лилия Финько

Фото: Минздрав Иркутской области