В офисах ювелирной компании «Адамас» прошли обыски

Сегодня на официальном сайте Следственного комитета появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора компании «Столичный ювелирный завод», входящий в группу сети ювелирных магазинов компании «Адамас»

По данным следствия, в период с 2012-2014 года директор компании вместе с некоторыми сотрудниками создал преступную группу, чтобы обмануть налоговую на крупную сумму денег.

В течение нескольких лет руководитель ювелирной компании фиктивно заключал договора с фирмами-однодневками на получение и приобретение драгоценных металлов без налога на добавленную стоимость.

Всего генеральному директору удалось заключить более 50 «липовых» договоров и скрыть от налоговой около 5 миллиардов рублей.

Сегодня в офисах «Адамаса», а также по местам жительства руководства компании были проведены обыски. Полиция изъяла документацию и техническое оборудование.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Следствие устанавливает всех лиц, причастных к преступной группе.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress