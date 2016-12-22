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|Пенсионерка решила продать почку из-за угроз коллекторов
|Скандалы и ЧП Главные новости
|22.12.2016 15:55
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В банке ей предложили перекредитоваться — новые условия выплаты кредита, которые должны были помочь бабушке погасить задолженность. Не зная всех нюансов, бабушка согласилась, однако вскоре её начали досаждать неизвестные с угрозами, что заёмщица задолжала почти полумиллиона рублей. И если она не выплатит эту сумму, к ней придут и сожгут тот самый отремонтированный балкон, а вещи выкинут на улицу.
Не имея такой суммы, пенсионерка так разнервничалась, что решилась на радикальные меры для выплаты кредита — продать почку. С этим предложением она отправила письмо в Банк Хоум Кредит.
Вячеслав рассказал в беседе с корреспондентом ИА «СоцИнформБюро» обстоятельства инцидента.
- Перекредитование — в целом, это позитивная вещь, но кредиторы этим очень часто злоупотребляют, и человеку объясняют одно, а на бумаге получается другое. Что было в ситуации с бабушкой — сложно говорить, потому что документов, подтверждающих долг, который существовал на момент перекредитования и на сегодня — нет. Мы запросили документы у банка, банк обещал представить, но пока ничего нет. Также в банке сказали, что подготовили ответы по поводу её письма о продаже почки, но мы пока ничего не получили. Если документы не представят, мы обратимся в суд, - объяснил юрист.
После заявления в полицию угрозы прекратились, оперативники работают с банком, устанавливают лица, угрожавших бабушке. Также юрист напомнил о скором законе, который будет контролировать действия коллекторов.
- с 1 января 2017 года в силу вступит закон, которые регулирует коллекторскую деятельсность, а также предполагает наложение штрафов, причём и на коллекторов, и на банк. С 2017 года будет запрещена угроза не только жизни и здоровью, но и уничтожения имущества. Нельзя будет досаждать родственникам должника, звонить более одного раз в день, а все звонки должны будут записываться, - сообщил Вячеслав Курилин.
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