В Волгограде иномарка сшибла ёлочный базар

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на очевидцев, ДТП произошло около 13:20 на улице 64-й Армии недалеко от ДК «Патриот».

По предварительной информации, водитель «Daewoo Nexia» попытался резко перестроиться в другой ряд, чтобы повернуть направо на второстепенную дорогу. В результате этого манёвра водитель столкнулся с «Opel Astra», и последнего от удара отбросило на тротуар, на котором находился ёлочный базар.

По последним данным, обошлось без пострадавших, если не считать авто и новогодних деревьев.

По факту инцидента организована проверка.

Лилия Финько

Фото: социальная сеть "Вконтакте"