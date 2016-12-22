В Волгограде иномарка сшибла ёлочный базар Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
22.12.2016 18:13

В Волгограде иномарка сшибла ёлочный базар

Сегодня, 22 декабря, автомобиль «Opel Astra» после столкновения с другим автомобилем влетел в ёлочный базар в Кировском районе Волгограда.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на очевидцев, ДТП произошло около 13:20 на улице 64-й Армии недалеко от ДК «Патриот».

По предварительной информации, водитель «Daewoo Nexia» попытался резко перестроиться в другой ряд, чтобы повернуть направо на второстепенную дорогу. В результате этого манёвра водитель столкнулся с «Opel Astra», и последнего от удара отбросило на тротуар, на котором находился ёлочный базар.

По последним данным, обошлось без пострадавших, если не считать авто и новогодних деревьев.

По факту инцидента организована проверка.

 

Лилия Финько

Фото: социальная сеть "Вконтакте"

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