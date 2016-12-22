Центр Волгограда остался без главного катка города
Сегодня «Концессии водоснабжения» объявили о передаче катка с искусственным льдом новому собственник....
Кремль обсудил защиту животных с Памелой Андерсон
Сегодня в Москве прошла пресс-конференция, посвящённая деятельности международного фонда защиты живо....
|В Волгограде иномарка сшибла ёлочный базар
|Скандалы и ЧП Волгоград
|22.12.2016 18:13
|
Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на очевидцев, ДТП произошло около 13:20 на улице 64-й Армии недалеко от ДК «Патриот».
По предварительной информации, водитель «Daewoo Nexia» попытался резко перестроиться в другой ряд, чтобы повернуть направо на второстепенную дорогу. В результате этого манёвра водитель столкнулся с «Opel Astra», и последнего от удара отбросило на тротуар, на котором находился ёлочный базар.
По последним данным, обошлось без пострадавших, если не считать авто и новогодних деревьев.
По факту инцидента организована проверка.
Лилия Финько
Фото: социальная сеть "Вконтакте"
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
19:28
МИД потребовал от Киева объяснить злорадные посты про «Боярышник»
-
19:01
Волгоградским депутатам предъявили обвинение в мошенничестве со страховками
-
18:13
В Волгограде иномарка сшибла ёлочный базар
-
18:04
Депутаты предложили ввести штраф за осквернение искусства
-
17:24
Варвара Караулова приговорена к 4,5 годам заключения за попытку примкнуть к ИГИЛ
-
17:13
Ректор МФЮА призвал не верить слухам о закрытии волгоградского филиала
-
15:55
Пенсионерка решила продать почку из-за угроз коллекторов
-
15:37
В офисах ювелирной компании «Адамас» прошли обыски
-
14:54
Более 50 классов Волгограда закрыли на карантин
-
13:44
Рекламу об эпиляции зоны бикини признали непристойной
-
12:54
Жертвами «Боярышника» стали уже 72 человека
-
11:45
76-летняя пенсионерка погибла под колёсами иномарки
-
11:15
Семья с маленьким ребёнком пострадала в ДТП из-за неработающего светофора
-
10:32
В московском метро прогремел взрыв
Самое читаемое
-
19:01
Волгоградским депутатам предъявили обвинение в мошенничестве со страховками
-
18:13
В Волгограде иномарка сшибла ёлочный базар
-
15:55
Пенсионерка решила продать почку из-за угроз коллекторов
-
15:37
В офисах ювелирной компании «Адамас» прошли обыски
-
12:54
Жертвами «Боярышника» стали уже 72 человека
-
11:45
76-летняя пенсионерка погибла под колёсами иномарки
-
11:15
Семья с маленьким ребёнком пострадала в ДТП из-за неработающего светофора
Последние комментарии
-
Большую пресс-конференцию с Путиным перенесли на пятницу
-
Придурки, написали в сети иронизируют. Зато аваков когда его пятерых подчиненных положил ничего не ... >>
-
-
В Волгограде в соцсетях стартовал флешмоб за перевод часов
-
Думский комитет сам себя дискредитирует, когда говорит о необходимости "более вдумчивого изучения ... >>
-
-
Волгоградцы массово нарушают правила парковки на местах для инвалидов
-
Да и на дороге такое же творится, неуважение друг к другу. Ко как хочет так и едет и возмущаются ... >>
-
-
Живодерство как средство извлечения прибыли
-
А мне норм >>
-
-
МИД РФ: В результате нападения террориста в Анкаре скончался Посол России в Турции
-
Турки дали ему это совершить. А потом убили, чтобы ничего не рассказал. >>
-
-
Мэрия Волгограда решение о повышении платы за детский сад не принимала
-
А нас в саду уже уведомили под роспись о повышении платы за детский сад. Интересно почему администрацию ... >>
-
-
Украинский депутат Парасюк назвал убийцу российского посла в Турции "героем"
-
парасюк тупая свинья >>
-
-
Школьные дни в ТРЦ «Акварель»
-
Экс-заместитель главного судебного пристава Волгоградской области сядет на 7 лет
-
Работал я под его началом! Ужасный тип, кара существует!!! >>
-