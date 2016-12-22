Волгоградским депутатам предъявили обвинение в мошенничестве со страховками

Сегодня Следственный комитет по Волгоградской области предъявил обвинение двум депутатам Волгоградской городской думы Евгению Щуру и Алексею Звереву в мошенничестве в сфере страхования, совершенное организованной группой.

По версии следствия, депутаты управляли организацией «Верный выбор», которая через несколько подконтрольных посредников осуществляла махинации с получением страховых выплат.

Только за этот год работы компании «Верный выбор» удалось незаконно получить от страховщика «Росгосстрах» более 50 миллионов рублей.

На прошлой неделе стало известно о задержании депутатов. В ходе следственных мероприятий офисы «Верного выбора» были обысканы.

На данный момент Евгений Щур и Алексей Зверев уже допрошены как обвиняемые. Своей вины они не признают.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress