Волгоградским депутатам предъявили обвинение в мошенничестве со страховками Печать
Скандалы и ЧП
22.12.2016 19:01

Волгоградским депутатам предъявили обвинение в мошенничестве со страховками

Алексей Зверев и Евгений Щур официально объявлены обвиняемыми по делу о мошеннической схеме с автострахованием.

Сегодня Следственный комитет по Волгоградской области предъявил обвинение двум депутатам Волгоградской городской думы Евгению Щуру и Алексею Звереву в мошенничестве в сфере страхования, совершенное организованной группой.

По версии следствия, депутаты управляли организацией «Верный выбор», которая через несколько подконтрольных посредников осуществляла махинации с получением страховых выплат.

Только за этот год работы компании «Верный выбор» удалось незаконно получить от страховщика «Росгосстрах» более 50 миллионов рублей.

На прошлой неделе стало известно о задержании депутатов. В ходе следственных мероприятий офисы «Верного выбора» были обысканы.

На данный момент Евгений Щур и Алексей Зверев уже допрошены как обвиняемые. Своей вины они не признают.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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