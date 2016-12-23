Инцидент, чуть не закончившийся смертью для мужчины, произошёл накануне вечером в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, 22 декабря в 19:35 диспетчер получил сообщение о пожаре на проспекте Жукова.



Когда прибывшие пожарные прибыли на место ЧП, они увидели разбушевавшееся пламя, охватившее заброшенную деревянную постройку. Справится с огнём удалось к 19:57. При пожаре пострадал мужчина, получивший сильные ожоги. Причиной происшествия, по мнению экспертов, стало неосторожное обращение с огнём.

Лилия Финько < Предыдущая Следующая >