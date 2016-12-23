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|Пьяный лихач спровоцировал ДТП
|Скандалы и ЧП Волгоград
|23.12.2016 10:22
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На 89 километре дороги водитель не уступил главную дорогу, выехал на перекрёсток и столкнулся с автомашиной «Lifan 214813», за рулём которого находился 19-летний водитель.
В результате столкновения 42-летний пассажир иномарки получил травмы и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе регионального МВД России.
В отношении пьяного лихача проводится проверка.
Фото: пресс-служба МВД России по Волгоградской области
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