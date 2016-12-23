Пьяный лихач спровоцировал ДТП Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
23.12.2016 10:22

Пьяный лихач спровоцировал ДТП

ДТП с пострадавшим по вине пьяного автомобилиста произошло в минувший четверг в Октябрьском районе Волгоградской области.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 22 декабря в 22:00 42-летний мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, за рулём «ВАЗ-11183» ехал по трассе «Волгоград-Котельниково».

На 89 километре дороги водитель не уступил главную дорогу, выехал на перекрёсток и столкнулся с автомашиной «Lifan 214813», за рулём которого находился 19-летний водитель.

В результате столкновения 42-летний пассажир иномарки получил травмы и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

В отношении пьяного лихача проводится проверка.


Лилия Финько

Фото: пресс-служба МВД России по Волгоградской области

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