Водитель разнёс аэропорт, пока толпа полицейских гонялась за ним

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», автомобилист нанёс значительные повреждения аэропорту. По предварительным данным, ущерб от его «покатушек» составил около 6 миллионов рублей. На пути у водителя оказались шлагбаум, двери, стойка, забор, а также труба водоснабжения, которая из-за повреждений потом затопила аэропорт.

Поймать неугомонного водителя удалось только после того, как он врезался, уже выехав на улицу, в дорожный знак. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Ряд казанских СМИ сообщает, что буйным автомобилистом оказался бывший сотрудник СОБРа МВД Татарстана, с 2007 года руководивший одним из частных охранных агентств.

Что побудило экс-полицейского на такой поступок, ещё предстоит выяснить.

Лилия Финько