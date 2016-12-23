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|Водитель разнёс аэропорт, пока толпа полицейских гонялась за ним
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|23.12.2016 11:41
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», автомобилист нанёс значительные повреждения аэропорту. По предварительным данным, ущерб от его «покатушек» составил около 6 миллионов рублей. На пути у водителя оказались шлагбаум, двери, стойка, забор, а также труба водоснабжения, которая из-за повреждений потом затопила аэропорт.
Поймать неугомонного водителя удалось только после того, как он врезался, уже выехав на улицу, в дорожный знак. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.
Ряд казанских СМИ сообщает, что буйным автомобилистом оказался бывший сотрудник СОБРа МВД Татарстана, с 2007 года руководивший одним из частных охранных агентств.
Что побудило экс-полицейского на такой поступок, ещё предстоит выяснить.
Лилия Финько
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