Водитель разнёс аэропорт, пока толпа полицейских гонялась за ним Печать
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23.12.2016 11:41

Водитель разнёс аэропорт, пока толпа полицейских гонялась за ним

Необычный инцидент произошёл в Казани в минувшую среду, когда местный житель за рулём «Лады» решил покататься по терминалу аэропорта. Остановить лихача оказалось не под силу даже сотрудникам правоохранительных органов.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», автомобилист нанёс значительные повреждения аэропорту. По предварительным данным, ущерб от его «покатушек» составил около 6 миллионов рублей. На пути у водителя оказались шлагбаум, двери, стойка, забор, а также труба водоснабжения, которая из-за повреждений потом затопила аэропорт.

Водитель разнёс казанский аэропорт

Сотрудники полиции, аэропорта и случайные прохожие гонялись за буйным водителем по всему зданию. Во время погони мужчины пытались разбить окна авто с помощью кулаков, дубинок и невесть откуда взявшейся трубы, но все попытки оказались тщетными.

Поймать неугомонного водителя удалось только после того, как он врезался, уже выехав на улицу, в дорожный знак. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Ряд казанских СМИ сообщает, что буйным автомобилистом оказался бывший сотрудник СОБРа МВД Татарстана, с 2007 года руководивший одним из частных охранных агентств.

Что побудило экс-полицейского на такой поступок, ещё предстоит выяснить.

 

Лилия Финько

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