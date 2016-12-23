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|В Ворошиловском районе задержали ночных бабочек и их сутенеров
|Скандалы и ЧП
|23.12.2016 12:11
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В результате оперативных мероприятий на съемной квартире по улице Каннуникова в Ворошиловской работе был обнаружен притон, предоставлявший волгоградцам интимные услуги.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД, за организацию занятия проституцией были задержаны два местных жителя. 36-летний безработный и ранее судимый мужчина контролировал незаконный бизнес, а 38-летний осуществлял функции водителя и оператора на телефоне. Помимо этого, полиция задержала трех волгоградок 19, 21 и 34 лет, которые продавали «интим» за деньги.
Вся преступная схема проходила через Интернет. Преступники размещали данные о девушках на специальных сайтах, после чего приглашали клиентов на съемную квартиру.
На данный момент в отношении организаторов интим-услуг возбуждено уголовное дело. За это преступление им грозит до 5 лет лишения свободы.
Юлия Соболева
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