В Ворошиловском районе задержали ночных бабочек и их сутенеров Печать
Скандалы и ЧП
23.12.2016 12:11

В Ворошиловском районе задержали ночных бабочек и их сутенеров

Полицейские пресекли деятельность притона, который оказывал услуги интимного характера.

В результате оперативных мероприятий на съемной квартире по улице Каннуникова в Ворошиловской работе был обнаружен притон, предоставлявший волгоградцам интимные услуги.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД, за организацию занятия проституцией были задержаны два местных жителя. 36-летний безработный и ранее судимый мужчина контролировал незаконный бизнес, а 38-летний осуществлял функции водителя и оператора на телефоне. Помимо этого, полиция задержала трех волгоградок 19, 21 и 34 лет, которые продавали «интим» за деньги.

Вся преступная схема проходила через Интернет. Преступники размещали данные о девушках на специальных сайтах, после чего приглашали клиентов на съемную квартиру.

На данный момент в отношении организаторов интим-услуг возбуждено уголовное дело. За это преступление им грозит до 5 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru