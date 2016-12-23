Волжскую фирму обвиняют в неуплате налогов на сумму 6 млн рублей



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»).

По версии следователей, Гмырин, чья фирма занимается строительством и ремонтом зданий, в течение двух лет не платил налоги через включение в декларацию заведомо ложных сведений о выполнении субподрядных строительных и монтажных работ тремя компаниями. В реальности фирмы указанные работы не выполняли.

В итоге ООО «Контракт-Строй», не оплатив налоги на добавочную стоимость, сэкономило более 6,5 миллионов рублей.

Следует отметить, что Гмырин описывает свою компанию как надёжного ответственного делового партнёра, полностью выполняющего свои обязательства, и вину не признаёт.

Если стороне обвинения удасться доказать вину руководителя ООО «Контакт-Строй», ему грозит до 2 лет заключения.





Лилия Финько

Фото: globallookpress