Волжскую фирму обвиняют в неуплате налогов на сумму 6 млн рублей

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По версии следователей, Гмырин, чья фирма занимается строительством и ремонтом зданий, в течение двух лет не платил налоги через включение в декларацию заведомо ложных сведений о выполнении субподрядных строительных и монтажных работ тремя компаниями. В реальности фирмы указанные работы не выполняли.
В итоге ООО «Контракт-Строй», не оплатив налоги на добавочную стоимость, сэкономило более 6,5 миллионов рублей.
Следует отметить, что Гмырин описывает свою компанию как надёжного ответственного делового партнёра, полностью выполняющего свои обязательства, и вину не признаёт.
Если стороне обвинения удасться доказать вину руководителя ООО «Контакт-Строй», ему грозит до 2 лет заключения.
Лилия Финько
Фото: globallookpress
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