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Медицинские исследования показали, от чего погибли иркутяне, употребившие спиртосодержащий «Боярышник».
Сегодня Министерство здравоохранения Иркутской области опубликовало сводку о причинах отравления и смерти от суррогатных спиртосодержащих жидкостей.
Для судебно-химической экспертизы были взяты биологические данные 90 госпитализированных от отравления в Иркутские больницы в период с 18 по 23 декабря.
В результате главный врач Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий Перфильев констатировал, что в 55 случаях причиной острого отравления стал метанол, в 3 случаях – этиловый спирт.
Кроме того, бюро провело экспертизу 74 мертвых тел. Оказалось, что 70 человек скончались от метилового спирта.
Напомним, что первые случаи отравления от употребления косметического средства со спиртом были зафиксированы в Иркутске 17 декабря. В понедельник, 19 декабря, администрация города приняла решение ввести чрезвычайный режим из-за резкого увеличения числа отравлений.
По данным Минздрава Иркутской области по состоянию на 12-00 23 декабря количество пострадавших достигло 121 человека.
В связи с массовой гибелью было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»). Было задержано несколько подозреваемых.
Юлия Соболева
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