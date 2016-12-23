В Волгоградской области задержали продавца нелегальных елок Печать
Скандалы и ЧП
23.12.2016 19:33

В Волгоградской области задержали продавца нелегальных елок

Полиция задержала жителя Котово за незаконную продажу деревьев хвойных пород.

В рамках проведения полицейскими мероприятий под названием «Лес», направленных на обнаружение незаконно срубленных хвойных деревьев, в Котовском районе был задержан местный житель.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, 24-летний парень организовал незаконную продажу елок в городе Котово, не имея необходимой документации для реализации данного товара.

В ходе выяснения обстоятельств молодой человек сообщил правоохранителям, что елки он привез из Пензенской области.

В результате полицейские изъяли у торговца около 40 деревьев. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Напомним, что до 31 декабря на всей территории региона усилена охрана хвойных насаждений от незаконной вырубки и продажи. На постах ДПС организована проверка законности перевозимых хвойных деревьев.

Отметим, что незаконная вырубка леса карается штрафом. Частное лицо за самовольную вырубку должно будет отдать до 4 тысяч рублей, должностное лицо – до 40 тысяч, а юридическое – до 300 тысяч рублей. Помимо штрафа, нарушителю придется возместить ущерб в размере 6,5 тысячи рублей за каждое дерево.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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