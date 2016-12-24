Из-за родителей-лихачей под Волгоградом пострадали два ребенка

23 декабря около 9-30 в Урюпинском районе 50-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» двигался по трассе в сторону Москвы. Решив совершить обгон, он выехал на полосу встречного движения, однако завершить маневр не успел и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-21099. От удара отечественное авто занесло под колеса идущей следом «Тайоты Камри».

В результате аварии в больницу с различными травмами были доставлены пассажиры «Фальксвагена», среди которых находился 9-летний ребенок.

Второе ДТП с участием детей произошло в Новоаннинском районе.

На 712 километре автодороги Р - 22 «Каспий» 49-летний владелец «Митсубиси Паджеро» выбрал небезопасный скоростной режим и при этом не учел дорожные метеорологические условия.

В результате водитель не справился с управлением и вылетел на встречную обочину, где машина опрокинулась. В салоне автомобиля на тот момент находилась 9-летняя пассажирка, которую с травмами пришлось госпитализировать.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области